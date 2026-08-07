Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp

Аккумуляторная мотокоса BCU 260/36 Bp гарантирует легкое кошение даже в самых сложных условиях - высокая луговая трава, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник.

Наша аккумуляторная мотокоса BCU 260/36 Bp идеально сочетает в себе высокую функциональность и превосходную эргономику. Аппарат сразу готов к работе и без труда справляется с самыми сложными задачами по кошению, включая высокую луговую траву, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник. При этом, благодаря низкому уровню шума, она может применяться в местах, требующих соблюдения тишины. Эргономичная регулируемая рукоятка "велосипедного типа" позволяет без переутомления выполнять большие объемы работ, а переоснащение специальными принадлежностями - использовать инструмент в качестве триммера.

Особенности и преимущества
Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp: Эргономичная двуручная рукоятка
Эргономичная двуручная рукоятка
Легкий в использовании оператором в течение длительного времени. Оптимальное, сбалансированное распределение веса для работы без переутомления.
Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp: Двухплечевой ремень
Двухплечевой ремень
Удобное выполнение продолжительных работ. Распределение веса по большой площади уменьшает нагрузку на организм.
Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp: Регулируемая скорость
Регулируемая скорость
Возможность адаптации к различным задачам. Увеличенное время работы.
Нож для кустарников
  • Высококачественный долговечный нож из закаленной стали.
Прочная триммерная катушка
  • Может использоваться как триммер при комплектации дополнительными аксессуарами (катушка с леской и защитный кожух).
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Сразу готов к работе, благодаря Li-Ion технологии
  • Простой запуск одним нажатием кнопки.
  • Автономная, безопасная, без кабелей.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Число лезвий 3
Частота вращения (об/мин) ступень 1: 4600 / ступень 2: 5600
Стримерный резак Нож
Рабочий диаметр (см) 26
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 55 (6,0 Aч) / макс. 70 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 4,2
Вес (с упаковкой) (кг) 6,9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1803 x 644 x 364

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Эргономичная двуручная рукоятка
  • Двухплечевой ремень
  • Шестигранный ключ
  • Нож для кустарников
Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp
Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp
Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp

Видео

Области применения
  • Высокая луговая трава, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник
  • Для удаления травы и густых зарослей в труднодоступных местах
  • Для скашивания травы и густых зарослей на крутых склонах
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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