Trimmer-ul nostru alimentat cu acumulator, fără emisii, BCU 260/36 Bp, combină perfect funcționalitatea ridicată și ergonomia superioară pentru utilizator. Aparatul este gata pentru a fi utilizat rapid și poate aborda fără efort cele mai dificile sarcini de cosit, inclusiv creșterea necontrolată a plantelor, iarba dură sau desișurile. Cu mânerul său reglabil individual, cu prindere ergonomică cu două mâini, se așează în mână într-un echilibru perfect și este extrem de ușor de operat, astfel încât să poți lucra fără să obosești. Zgomotul său redus de funcționare înseamnă că poate fi utilizat în zone sensibile la zgomot și, cu accesoriile corespunzătoare, funcționează ca un aparat de tuns gazonul.