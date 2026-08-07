Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp

Аккумуляторный кусторез НТ 650/36 Вр очень эргономичен, отлично лежит в руке, имеет вращающуюся рукоятку, облегчающую работу с вертикальными стенками изгороди, и создает впечатляющие аккуратные срезы.

Наш аккумуляторный кусторез НТ 650/36 Вр впечатляет высококачественным ножом, лезвия которого вырезаны лазером и заточены с обеих сторон методом алмазной шлифовки. Благодаря 2-ступенчатой регулировке скорости движения лезвий он без проблем справляется с ветками различной толщины и подходит как для обрезки живых изгородей, так и для придания им формы. При этом, поворотная рукоятка позволяет удобно обрезать кусты с боковых сторон, а антиблокировочная система обеспечивает максимальную безопасность труда.

Особенности и преимущества
Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp: Эргономичная поворотная ручка
Эргономичная поворотная ручка
Поворотная задняя рукоятка для удобной обрезки боковых сторон живых изгородей. Уменьшает нагрузку на суставы и препятствует переутомлению.
Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp: Нож с защитным чехлом
Нож с защитным чехлом
Защитные элементы предотвращают повреждения и повышают безопасность труда. Предотвращается повреждение ножа при выполнении работ вблизи препятствий.
Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp: Две скорости движения лезвий
Две скорости движения лезвий
2 скорости движения лезвий для оптимальной обрезки разных растений.
Крепление для подвески
  • Работа без переутомления благодаря равномерному распределению веса.
  • Не ограничивается свобода передвижения пользователя.
Двухсторонние лезвия, вырезаны лазером и заточены с обеих сторон методом алмазной шлифовки
  • Идеальные и точные срезы.
  • Быстро и без усилий срезает даже толстые ветки.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Длина ножа (мм) 650
Расстояние между зубцами (мм) 33
Регулятор скорости вращения есть
Регулятор скорости вращения 2
Тип ножа лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
Частота движения лезвий (pазр./мин) ступень 1: 2800 / ступень 2: 3200
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 80 (6,0 Aч) / макс. 100 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 4,5
Вес (с упаковкой) (кг) 6,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1130 x 270 x 230

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Защита лезвия
  • Защита от порезов
  • Направляющая
  • Рукоятка: поворотная
  • Антиблокировочная система
  • Крючок для хранения
Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp
Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp
Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp
Области применения
  • Для формировки и обрезки живых изгородей, кустарников и густых зарослей.
  • Идеально для использования в парках, приусадебных участках и садах.
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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