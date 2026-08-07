Наш аккумуляторный кусторез НТ 650/36 Вр впечатляет высококачественным ножом, лезвия которого вырезаны лазером и заточены с обеих сторон методом алмазной шлифовки. Благодаря 2-ступенчатой регулировке скорости движения лезвий он без проблем справляется с ветками различной толщины и подходит как для обрезки живых изгородей, так и для придания им формы. При этом, поворотная рукоятка позволяет удобно обрезать кусты с боковых сторон, а антиблокировочная система обеспечивает максимальную безопасность труда.