Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp

Aparatul de tuns gardul viu HT 650/36 Bp, alimentat cu acumulatori, este foarte ergonomic și stă perfect în mână, are un mâner rotativă pentru a nu solicita articulațiile și realizează tăieturi impresionant de precise și de curate.

Mulțumită tehnologiei inovatoare de 50 V a acumulatorilor noștri litiu-ion puternici, aparatul de tuns gardul viu alimentat cu acumulatori, HT 615 Bp, este extrem de economic și ecologic. Aparatul nu produce substanțe nocive sau emisii de CO2 și impresionează, de asemenea, prin greutatea sa redusă, manipularea fără vibrații și funcționarea silențioasă. Prin urmare, acest produs oferă o soluție ideală pentru zonele sensibile la zgomot în care zgomotele în timpul activității trebuie să fie reduse la minimum, cum ar fi parcurile, complexele rezidențiale, școlile, companiile, spitalele și zonele urbane, în general. Datorită controlului în două trepte a vitezei de tăiere, HT 615 Bp poate fi ușor adaptat la sarcina respectivă pentru garduri vii, arbuști, tufe și arbori. Te rugăm să selectezi separat bateria potrivită pentru cerințele tale, precum și încărcătorul corespunzător pentru baterie.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp: Mâner ergonomic, rotativ
Mâner ergonomic, rotativ
Mâner posterior reglabil pentru a tăia confortabil părțile laterale ale gardului viu. Protejează articulația și reduce simptomele de oboseală.
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp: Protecție pentru lamă și mâner de comandă
Protecție pentru lamă și mâner de comandă
Protecţia lamei şi a mânerului împiedică deteriorarea şi sporeşte siguranţa. Previne deteriorarea lamei atunci când se lucrează în apropierea obstrucțiilor.
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp: Două viteze de tăiere
Două viteze de tăiere
Două viteze de tăiere pentru rezultate optime de cosire în orice moment.
Șurub cu ochi pentru ramă de transport
  • Lucrează confortabil, fără a obosi, mulțumită distribuției uniforme a greutății.
  • Nu limitează libertatea de mișcare a utilizatorului.
Lamă cu două feţe, tăiată cu laser, șlefuită cu pietre diamantate
  • Tăieturi precise, perfecte.
  • Taie chiar și ramurile groase cu putere și fără efort.
Motor fără perii
  • Efort minim de întreținere și durată lungă de viață.
  • Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
  • Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
  • Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
  • Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
  • Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
  • Protejează sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
  • Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Lungime de taiere (mm) 650
Spațiu între dinți (mm) 33
Reglarea vitezei da
Putere reglabilă 2
Tipul lamei Tăiere cu laser, diamantat
Viteza lamei (tăieri/min) Level 1: 2800 / Level 2: 3200
Tensiune (V) 36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
Greutate fără accesorii (kg) 4,5
Greutate cu ambalaj (kg) 6,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1130 x 270 x 230

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lamă de pază
  • Protecție împotriva tăieturilor
  • Pază de control
  • Mâner: rotativ
  • Sistem anti-blocare
  • Buclă pentru depozitare
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp
Domenii de intrebuintare
  • Pentru modelarea și tăierea gardurilor vii, a arbuștilor și a tufișurilor
  • Ideal pentru utilizarea în zonele publice, parcele de teren și grădini
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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