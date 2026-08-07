Mulțumită tehnologiei inovatoare de 50 V a acumulatorilor noștri litiu-ion puternici, aparatul de tuns gardul viu alimentat cu acumulatori, HT 615 Bp, este extrem de economic și ecologic. Aparatul nu produce substanțe nocive sau emisii de CO2 și impresionează, de asemenea, prin greutatea sa redusă, manipularea fără vibrații și funcționarea silențioasă. Prin urmare, acest produs oferă o soluție ideală pentru zonele sensibile la zgomot în care zgomotele în timpul activității trebuie să fie reduse la minimum, cum ar fi parcurile, complexele rezidențiale, școlile, companiile, spitalele și zonele urbane, în general. Datorită controlului în două trepte a vitezei de tăiere, HT 615 Bp poate fi ușor adaptat la sarcina respectivă pentru garduri vii, arbuști, tufe și arbori. Te rugăm să selectezi separat bateria potrivită pentru cerințele tale, precum și încărcătorul corespunzător pentru baterie.