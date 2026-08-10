Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack
Удобно носимая на спине, превосходно сбалансированная, эргономичная, работающая очень тихо и благодаря амортизированной подвеске практически без вибраций: наша мощная ранцевая аккумуляторная воздуходувка LBB 1060/36 Bp является идеальным выбором для продолжительного выполнения уборочных работ без переутомления. Высокие значения скорости и потока воздуха позволяют быстро очищать с ее помощью площади больших размеров.
Наша аккумуляторная ранцевая воздуходувка LBB 1060/36 Bp является одновременно самым мощным и тихим устройством в своем классе. Удобно носимая на спине, превосходно сбалансированная, эргономичная, работающая очень тихо и благодаря амортизированной подвеске практически без вибраций, она есть просто идеальный выбор для продолжительного выполнения уборочных работ без переутомления. Высокие значения скорости и потока воздуха позволяют быстро очищать с ее помощью площади больших размеров.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка скорости и кнопка ТурбоВозможность оптимальной настройки скорости потока воздуха и повышения мощности в необходимых случаях. Максимальный контроль при удалении мокрой листвы и стойких загрязнений.
Большая продолжительность работы2 аккумуляторных отсека для долгой непрерывной работы. Превосходное решение для профессионального применения.
Удобно носить на спинеКомфортная работа благодаря мягким плечевым ремням. Продуманная эргономичная конструкция для продолжительной работы.
Подпружиненный вентилятор
- Пониженный уровень вибраций для работы без переутомления.
- Безопасен для здоровья пользователя.
Исключительно высокая производительность
- Самая мощная ранцевая аккумуляторная воздуходувка в своем классе.
- Высокие скорость и расход воздуха для наилучших результатов очистки.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Экстремально низкий уровень шума
- Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
- Снижение вредных факторов на пользователей и окружающую среду.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|1060
|Поток воздуха (м/с)
|макс. 65
|Мощность выдувания (Н)
|19
|Стационарный и мобильный варианты
|произвольная
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|6
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (6,0 Aч) / макс. 40 (7,5 Ач)
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля зарядного устройства. (м)
|1,2
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1600 x 500 x 460
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Насадка с металлическим скребком
Оснащение
- Аккумулятор: Аккумулятор 36 В / 6 Ач Battery Power+ (1 шт)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
Видео
Области применения
- Для очистки больших площадей от разнообразного легкого мусора
- Для очистки опавших листьев, отрезанных веточек, грязи и мусора
- Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время