Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack

Удобно носимая на спине, превосходно сбалансированная, эргономичная, работающая очень тихо и благодаря амортизированной подвеске практически без вибраций: наша мощная ранцевая аккумуляторная воздуходувка LBB 1060/36 Bp является идеальным выбором для продолжительного выполнения уборочных работ без переутомления. Высокие значения скорости и потока воздуха позволяют быстро очищать с ее помощью площади больших размеров.

Наша аккумуляторная ранцевая воздуходувка LBB 1060/36 Bp является одновременно самым мощным и тихим устройством в своем классе. Удобно носимая на спине, превосходно сбалансированная, эргономичная, работающая очень тихо и благодаря амортизированной подвеске практически без вибраций, она есть просто идеальный выбор для продолжительного выполнения уборочных работ без переутомления. Высокие значения скорости и потока воздуха позволяют быстро очищать с ее помощью площади больших размеров.

Особенности и преимущества
Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack: Плавная регулировка скорости и кнопка Турбо
Плавная регулировка скорости и кнопка Турбо
Возможность оптимальной настройки скорости потока воздуха и повышения мощности в необходимых случаях. Максимальный контроль при удалении мокрой листвы и стойких загрязнений.
Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack: Большая продолжительность работы
Большая продолжительность работы
2 аккумуляторных отсека для долгой непрерывной работы. Превосходное решение для профессионального применения.
Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack: Удобно носить на спине
Удобно носить на спине
Комфортная работа благодаря мягким плечевым ремням. Продуманная эргономичная конструкция для продолжительной работы.
Подпружиненный вентилятор
  • Пониженный уровень вибраций для работы без переутомления.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
Исключительно высокая производительность
  • Самая мощная ранцевая аккумуляторная воздуходувка в своем классе.
  • Высокие скорость и расход воздуха для наилучших результатов очистки.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Экстремально низкий уровень шума
  • Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
  • Снижение вредных факторов на пользователей и окружающую среду.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Мощность потока воздуха (м³/ч) 1060
Поток воздуха (м/с) макс. 65
Мощность выдувания (Н) 19
Стационарный и мобильный варианты произвольная
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 6
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 30 (6,0 Aч) / макс. 40 (7,5 Ач)
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Длина кабеля зарядного устройства. (м) 1,2
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,8
Вес (с упаковкой) (кг) 14,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1600 x 500 x 460

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Насадка с металлическим скребком

Оснащение

  • Аккумулятор: Аккумулятор 36 В / 6 Ач Battery Power+ (1 шт)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack
Профессиональная воздуходувка LBB 1060/36 Bp Pack

Видео

Области применения
  • Для очистки больших площадей от разнообразного легкого мусора
  • Для очистки опавших листьев, отрезанных веточек, грязи и мусора
  • Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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