Suflanta noastră de frunze Rucsac LBB 1060/36 Bp Pack alimentată cu acumulatori este atât cel mai puternic cât și cel mai silențios aparat din clasa sa. Confortabilă și ergonomică de purtat pe spate, suflanta cu arc nu produce practic nici o vibrație și își permite să lucrezi atâta timp cât dorești fără a obosi. Mulțumită vitezei ridicate a aerului și a debitului mare, această suflantă puternică a fost creată pentru curățarea rapidă a zonelor mari, inclusiv a locațiilor sensibile la zgomot, cum ar fi zonele rezidențiale și cele din apropierea școlilor, spitalelor și a altor unități similare.