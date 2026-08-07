Профессиональная газонокосилка LM 530/36 Bp Pack
Прочная, надежная и обеспечивающая высочайшие результаты по уходу за газоном: аккумуляторная газонокосилка LM 530/36 Bp Pack со стальной декой. Многофункциональная, с низким уровнем шума и без вредных выбросов в атмосферу.
Аккумуляторная газонокосилка LM 530/36 Bp не уступает своим бензиновым аналогам ни в производительности, ни в оснащенности. Этот надежный аппарат со стальной декой, с колесами на подшипниках, автоматической интеллектуальной системой контроля частоты вращения двигателя, продлевающей время непрерывной работы и регулируемой скоростью движения, был разработан специально для профессионального ухода за газонами. Подстриженную траву, по выбору, можно собирать в травосборник, выбрасывать в сторону или назад, либо использовать для мульчирования.
Особенности и преимущества
Простая регулировка высоты срезаПростая и удобная настройка необходимой высоты среза травы. Точное задание высоты среза для решения разных задач.
Тяговый электродвигатель с регулировкой скорости движенияИндивидуальная настройка при помощи ползункового регулятора. Экономия сил, облегчение работы.
Интеллектуальная автоматическая система контроля частоты вращения двигателяОптимальная скорость скашивания и постоянно высокая производительность. Сбережение заряда аккумулятора и увеличение площади обработки от одного заряда.
Стальной корпус деки
- Очень прочная конструкция.
- Долговечные компоненты.
Совмещает три функции в одном устройстве для разных типов кошения
- Скошенную траву можно собирать в травосборник, мульчировать или сбрасывать.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Уровень шума значительно ниже, чем у бензиновых газонокосилок
- Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
- Снижение вредных факторов на пользователей и окружающую среду.
Низкая вибрация и без выбросов вредных веществ, по сравнению с бензиновыми моторами
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Рабочая ширина (мм)
|530
|Высота среза травы (мм)
|30 - 110
|Частота вращения (об/мин)
|3100
|Макс. скорость движения (км/ч)
|2 - 5
|Материал деки
|Сталь
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|70
|Материал травосборника
|Материал
|Уровень шума (дБ(А))
|95
|Уровень вибраций (м/с²)
|0,8
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|6
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 600 (6,0 Aч) / макс. 750 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 40 (6,0 Aч) / макс. 55 (7,5 Ач)
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля зарядного устройства. (м)
|1,2
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|34,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|41
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Задний привод
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
- Нож
Оснащение
- Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power+ 36 В / 6,0 Ач (2 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
Видео
Области применения
- Для стрижки малых и средних по площади газонов
- Срезанную траву можно по выбору собирать в травосборник, выбрасывать в сторону или использовать для мульчирования