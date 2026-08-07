Masina de tuns iarba profesionala LM 530/36 Bp Pack
Robustă, fiabilă și oferind rezultate de top în ceea ce privește îngrijirea gazonului: mașina de tuns iarba LM 530/36 Bp Pack alimentată cu acumulatori, cu punte din oțel pentru tuns iarba. Deosebit de flexibilă, cu zgomot redus și zero emisii.
Se laudă cu aceeași performanță ridicată ca și un motor pe benzină, dar este mai silențioasă, are emisii zero și are costuri semnificativ mai mici de funcționare și de întreținere: mașina noastră de tuns gazonul LM 530/36 Bp Pack alimentată cu acumulatori are o gamă largă de echipamente, funcționalitate extinsă și un design robust. Roțile montate pe rulmenți cu bile și vitezele variabile asigură faptul că mașina este foarte manevrabilă, respectiv că manevrarea acesteia se face în mod confortabil. Sistemul inteligent de control automat al vitezei se adaptează la starea gazonului și, astfel, ajută la protejarea acumulatorului și la creșterea razei de acțiune a mașinii, în timp ce reglarea centrală a înălțimii de tăiere asigură rezultate uniforme de cosire. Frunzele tăiate pot fi colectate, mulcificate sau eliminate.
Caracteristici si beneficii
Reglare înălțimei de tăierePoate fi reglată ușor și comod la înălțimea corespunzătoare de tăiere. Reglarea precisă a înălțimii de tăiere pentru utilizarea dorită.
Motor autonom variabilPoate fi configurat pentru fiecare utilizator individual cu ajutorul elementului culisant de control. Economisește energie și reduce tensiunile.
Control inteligent automat al vitezeiViteza optimă de tăiere pentru rezultate constant bune. Protejează acumulatorul și mărește suprafața acoperită.
Punte de cosit din oțel
- Design foarte robust.
- Componente durabile.
Funcție 3-în-1 pentru utilizare într-o varietate de configurări
- Frunzele de iarbă tăiate pot fi colectate, mulcificate sau eliminate.
Motor fără perii
- Efort minim de întreținere și durată lungă de viață.
- Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
- Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Emisii de zgomot semnificativ mai mici comparativ cu mașinile de tuns gazonul alimentate cu benzină
- Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte.
- Impact redus asupra oamenilor și a mediului.
Vibrații și emisii scăzute în comparație cu motoarele pe benzină
- Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
- Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
- Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lățime tăiere (mm)
|530
|Înălțime de tăiere (mm)
|30 - 110
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3100
|Viteza de rulare (km/h)
|2 - 5
|Cosire
|Oțel
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|70
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|95
|Valoare vibrație (m/s²)
|0,8
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|6
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Lungimea cablului de încărcare a bateriei. (m)
|1,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|34,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|41
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Tractiune spate
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
- Cuţit
Echipament
- Acumulator: Acumulator Battery Power+ 36 V/ 6,0 Ah (2 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid acumulator Battery Power+ 36 V (1 buc.)
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru cositul peluzelor de dimensiuni mici până la mijlocii
- În timpul cosirii, iarba poate fi colectată într-o cutie de colectare a ierbii, expulzată lateral sau mulcificată