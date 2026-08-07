Se laudă cu aceeași performanță ridicată ca și un motor pe benzină, dar este mai silențioasă, are emisii zero și are costuri semnificativ mai mici de funcționare și de întreținere: mașina noastră de tuns gazonul LM 530/36 Bp Pack alimentată cu acumulatori are o gamă largă de echipamente, funcționalitate extinsă și un design robust. Roțile montate pe rulmenți cu bile și vitezele variabile asigură faptul că mașina este foarte manevrabilă, respectiv că manevrarea acesteia se face în mod confortabil. Sistemul inteligent de control automat al vitezei se adaptează la starea gazonului și, astfel, ajută la protejarea acumulatorului și la creșterea razei de acțiune a mașinii, în timp ce reglarea centrală a înălțimii de tăiere asigură rezultate uniforme de cosire. Frunzele tăiate pot fi colectate, mulcificate sau eliminate.