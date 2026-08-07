На откосах, вокруг столбов или под парковыми скамейками, возле бордюров: наш аккумуляторный триммер LT 380/36 Bp является идеальным решением для скашивания травы в труднодоступных местах. Этот легкий, но в то же время мощный и простой в управлении инструмент с эргономичной регулируемой рукояткой штурвального типа, отличающийся большой рабочей шириной и длительным временем работы от одного заряда, прекрасно подходит и для обработки больших площадей. При этом, он работает очень тихо, с низким уровнем вибраций и без вредных выбросов в атмосферу.