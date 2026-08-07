Профессиональный триммер LT 380/36 Bp
Идеально подходит для труднодоступных мест, и также для ровных участков: наш высокопроизводительный аккумуляторный триммер LT 380/36 Bp чрезвычайно удобен в эксплуатации и универсален для различных задач.
На откосах, вокруг столбов или под парковыми скамейками, возле бордюров: наш аккумуляторный триммер LT 380/36 Bp является идеальным решением для скашивания травы в труднодоступных местах. Этот легкий, но в то же время мощный и простой в управлении инструмент с эргономичной регулируемой рукояткой штурвального типа, отличающийся большой рабочей шириной и длительным временем работы от одного заряда, прекрасно подходит и для обработки больших площадей. При этом, он работает очень тихо, с низким уровнем вибраций и без вредных выбросов в атмосферу.
Особенности и преимущества
Эргономичная круглая ручкаДелает вашу работу комфортной. Подгоняется под комплекцию любого пользователя.
Прочная триммерная катушкаПростое удлинение лески путем прижима катушки триммера к почве. Удобная и простая заправка лески.
Регулируемая скоростьВозможность адаптации к различным задачам. Увеличенное время работы.
Удобный плечевой ремень
- Работа в удобной позе, исключающей переутомление.
- Сбалансированная конструкция.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Сразу готов к работе, благодаря Li-Ion технологии
- Простой запуск одним нажатием кнопки.
- Автономная, безопасная, без кабелей.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Расширение потока
|Ударная подача
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Частота вращения (об/мин)
|ступень 1: 4600 / ступень 2: 5600
|Нож
|Голова триммера
|Диаметр резки (см)
|38
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 35 (6,0 Aч) / макс. 45 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1780 x 360 x 250
Scope of supply
- Дополнительная рукоятка
- Плечевой ремень
- Шестигранный ключ
- Катушка с леской
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Области применения
- Для скашивания травы в труднодоступных местах
- Для скашивания травы на откосах, вокруг столбов или под парковыми скамейками
- Для использования на крутых склонах
- Подходит для скашивания высокой и жесткой травы