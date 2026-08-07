Mașina de tuns gazon alimentată cu acumulator LT 380/36 Bp este potrivită în special pentru locuri greu accesibile, cum ar fi băncile din parc sau în jurul indicatoarelor rutiere, delimitatoarelor rutiere de sens, sau bordurilor. Dar chiar și pe suprafețe înclinate și pe suprafețe mai mari, dispozitivul puternic și ușor este o alternativă convingătoare la trimmer-ele alimentate cu benzină și, spre deosebire de acestea, poate fi utilizat fără probleme și în zone sensibile la zgomot. LT 380/36 Bp are o lățime mare de tăiere și o autonomie ridicată, nu produce emisii sau vibrații și, de asemenea, impresionează cu mânerul său ergonomic, reglabil, respectiv distribuția optimă a greutății. Îți permite să lucreze pentru perioade lungi de timp, fără a obosi.