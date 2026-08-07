Универсальный инструмент MT 36 Bp

Наш многофункциональный аккумуляторный мультитул МТ 36 Вр, оснащаемый различными сменными насадками, может выполнять различные функции - от высотореза до кустореза на штанге. Множество задач - всего один инструмент.

Быстрая и легкая смена насадок, удобное и безопасное использование: наш высокопроизводительный аккумуляторный мультитул МТ 36 Вр удовлетворит все Ваши ожидания.

Особенности и преимущества
Универсальный инструмент MT 36 Bp: Быстросменный разъем для легкой смены насадок
Быстросменный разъем для легкой смены насадок
Простая и быстрая замена насадок без применения инструмента. Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.
Универсальный инструмент MT 36 Bp: Эргономичная круглая ручка
Эргономичная круглая ручка
Делает вашу работу комфортной. Подгоняется под комплекцию любого пользователя.
Универсальный инструмент MT 36 Bp: Регулируемая скорость
Регулируемая скорость
Возможность адаптации к различным задачам. Увеличенное время работы.
Прочный стальной вал
  • Прочная конструкция.
  • Долговечные компоненты.
Мощный электродвигатель с высоким крутящим моментом
  • Мощный, как бензиновый двигатель, но без вредных выбросов, шума и вибрации.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Частота вращения (об/мин) 7800 / 6800
Напряжение (В) 36
Вес (без аксессуаров) (кг) 2,6
Вес (с упаковкой) (кг) 3,62
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 951 x 197 x 188

Scope of supply

  • Поворотная прорезиненная ручка
  • Плечевой ремень
  • Быстроразъёмное соединение
Универсальный инструмент MT 36 Bp
Универсальный инструмент MT 36 Bp
Универсальный инструмент MT 36 Bp
Области применения
  • Для использования с MT HT 550/36 для обрезки высоких кустов, зарослей и живых изгородей
  • Для использования с MT CS 250/36 для безопасного удаления и утилизации веток деревьев
  • Высокопроизводительный привод для MT HT 550/36 и MT CS 250/36
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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