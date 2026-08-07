Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp

Aparatul nostru multifuncțional alimentat cu acumulatori, MT 36 Bp, este o unitate de antrenare pe care pot fi montate diferite capete, de la aparate de tuns garduri vii la aparate de tăiat cu tijă de prelungire. Pentru o varietate de sarcini cu un singur aparat.

Dispozitivele de tăiat cu tijă de prelungire MT CS 250/36 pentru aparatul nostru multifuncțional alimentat cu acumulatori, MT 36 Bp, taie și curăță copacii de la sol în sus, într-un mod comod, extrem de sigur. Accesoriul ajunge și la ramurile greu accesibile și, mulțumită designului său compact, unei bare de ghidare de 25 cm lungime și a unui pas al lanțului de fierăstrău de 3/8", permite obținerea unor tăieturi rapide și precise în timpul operațiilor de întreținere a copacilor.

Caracteristici si beneficii
Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp: Cuplaj rapid comod
Cuplaj rapid comod
Schimbă accesoriile cu ușurință, rapid și fără unelte. Compactă și ușor de transportat și depozitat.
Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp: Mâner ergonomic, rotund
Mâner ergonomic, rotund
Îți permite să lucrezi confortabil. Poate fi configurat individual pentru fiecare utilizator.
Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp: Turatie variabila
Turatie variabila
Poate fi adaptat utilizării în anumite scopuri. Autonomie extinsă.
Arbore solid, din oţel neted
  • Design robust
  • Componente durabile.
Motor de înaltă performanță cu cuplu ridicat
  • Are aceeași performanță ridicată ca și un motor pe benzină, cu avantajele unei aparat alimentat cu baterii.
Motor fără perii
  • Efort minim de întreținere și durată lungă de viață.
  • Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
  • Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
  • Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
  • Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
  • Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
  • Protejează sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
  • Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Numărul de rotaţii (rpm) 7800 / 6800
Tensiune (V) 36
Greutate fără accesorii (kg) 2,6
Greutate cu ambalaj (kg) 3,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 951 x 197 x 188

Scope of supply

  • Mâner rotund din cauciuc
  • Curea pentru umăr
  • Cuplare rapidă
Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp
Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp
Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp
Domenii de intrebuintare
  • Pentru utilizare cu MT HT 550/36 pentru tăierea arbuștilor, tufișurilor și gardurilor vii înalte
  • Pentru utilizare cu MT CS 250/36 pentru îndepărtarea și eliminarea în siguranță a ramurilor de copaci
  • Unitate de antrenare de înaltă performanţă pentru MT HT 550/36 şi MT CS 250/36
Accesorii
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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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