Универсальный инструмент MT CS 250/36
Сменная насадка для многофункционального аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр: компактный высоторез МТ CS 250/36 для безопасного и профессионального ухода за деревьями, особенно в труднодоступных местах.
Высоторез MT CS 250/36 для аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр позволяет стоя на земле подрезать ветки на деревьях, делая этот процесс чрезвычайно удобным и безопасным. Высоторез, благодаря удлиняющим штангам, дотягивается до труднодоступных веток, а благодаря своей компактной конструкции, длине шины в 25см и шагу цепи 3/8 дюйма, делает срез очень точно и быстро.
Особенности и преимущества
Автоматическое смазывание цепиМинимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы. Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Производитель шины и цепи пилы - Орегон®Лучшие компоненты для идеального результата.
Компактность конструкцииЛегкий и удобный во время применения Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Шина (мм)
|250
|Скорость движения цепи (м/с)
|12
|Толщина приводных звеньев
|1,3 мм / 0,050''
|Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (разр.)
|макс. 400 (6,0 Aч) / макс. 500 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 45 (6,0 Aч) / макс. 55 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|940 x 120 x 130
Scope of supply
- Защитный кожух цепи
- Шина
- Цепь пилы
Области применения
- Идеально подходит для обрезки веток и деревьев. Может использоваться в садоводстве при обрезке фруктовых плантаций для увеличения урожая.
- Для прореживания или обрезки высоких деревьев и кустарников
- Безопасной ликвидации последствий стихии