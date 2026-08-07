Echipament multifunctional cu acumulator MT CS 250/36

Accesoriu interschimbabil pentru aparatul nostru multifuncțional MT 36 Bp alimentat cu acumulatori: aparate de tăiat cu tijă de prelungire MT CS 250/36 cu un design compact pentru îngrijirea sigură și precisă a copacilor, inclusiv în locurile greu accesibile de la sol.

Gardurile vii deosebit de înalte sau zonele apropiate de pământ reprezintă o provocare în multe feluri. Aparatul comod de tuns gardul viu, MT HT 550/36, pentru unealta multi-funcțională alimentată cu acumulatori, MT 36 Bp, ușurează munca legată de aceste sarcini solicitante. În plus, accesoriul interschimbabil are lame de înaltă calitate și reglare simplă a unghiului, care, combinate, asigură tăieturi precise pentru cele mai bune rezultate.

Caracteristici si beneficii
Echipament multifunctional cu acumulator MT CS 250/36: Lubrifiere automata a lantului
Lubrifiere automata a lantului
Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Echipament multifunctional cu acumulator MT CS 250/36: Lanț de ferăstrău și șină de ghidare Oregon®
Lanț de ferăstrău și șină de ghidare Oregon®
Cele mai bune componente pentru cele mai bune rezultate.
Echipament multifunctional cu acumulator MT CS 250/36: Design compact
Design compact
Ușoară pentru manevrare facilă. Compactă și ușor de transportat și depozitat.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
  • Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
  • Protejează sănătatea utilizatorului.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
  • Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
  • Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
  • Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
  • Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Lama de taiere (mm) 250
Viteza lanțului (m/s) 12
Grosime zale de antrenare 1,3 mm / 0,050"
Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²) 3
Tensiune (V) 36
Performanță per încărcare a bateriei (Tăieri) max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Greutate fără accesorii (kg) 1,9
Greutate cu ambalaj (kg) 3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 940 x 120 x 130

Scope of supply

  • Protecție lanț
  • Lama de taiere
  • Lanţ de drujbă
Domenii de intrebuintare
  • Ideal pentru îngrijirea culturilor tinere și a copacilor. Poate fi, de asemenea, utilizat în pomicultură pentru a crește randamentele
  • Pentru curățarea sau toaletarea arborilor și a arbuștilor înalți
  • Ideal pentru eliminarea în siguranță a daunelor survenite în urma furtunilor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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