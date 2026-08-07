Echipament multifunctional cu acumulator MT CS 250/36
Accesoriu interschimbabil pentru aparatul nostru multifuncțional MT 36 Bp alimentat cu acumulatori: aparate de tăiat cu tijă de prelungire MT CS 250/36 cu un design compact pentru îngrijirea sigură și precisă a copacilor, inclusiv în locurile greu accesibile de la sol.
Gardurile vii deosebit de înalte sau zonele apropiate de pământ reprezintă o provocare în multe feluri. Aparatul comod de tuns gardul viu, MT HT 550/36, pentru unealta multi-funcțională alimentată cu acumulatori, MT 36 Bp, ușurează munca legată de aceste sarcini solicitante. În plus, accesoriul interschimbabil are lame de înaltă calitate și reglare simplă a unghiului, care, combinate, asigură tăieturi precise pentru cele mai bune rezultate.
Caracteristici si beneficii
Lubrifiere automata a lantuluiEfort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Lanț de ferăstrău și șină de ghidare Oregon®Cele mai bune componente pentru cele mai bune rezultate.
Design compactUșoară pentru manevrare facilă. Compactă și ușor de transportat și depozitat.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
- Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
- Protejează sănătatea utilizatorului.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
- Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
- Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
- Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lama de taiere (mm)
|250
|Viteza lanțului (m/s)
|12
|Grosime zale de antrenare
|1,3 mm / 0,050"
|Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
|3
|Tensiune (V)
|36
|Performanță per încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|940 x 120 x 130
Scope of supply
- Protecție lanț
- Lama de taiere
- Lanţ de drujbă
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru îngrijirea culturilor tinere și a copacilor. Poate fi, de asemenea, utilizat în pomicultură pentru a crește randamentele
- Pentru curățarea sau toaletarea arborilor și a arbuștilor înalți
- Ideal pentru eliminarea în siguranță a daunelor survenite în urma furtunilor