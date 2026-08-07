Универсальный инструмент MT HT 550/36
Сменная насадка для многофункционального аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр: удобный кусторез МТ НТ 550/36 даст отличный результат во время выполнения сложных работ на высоких изгородях или близко к земле.
Высокие живые изгороди или участки, расположенные близко возле земли, создают много проблем во время стрижки. Удобный кусторез МТ НТ 550/36 вместе с аккумуляторным мультитулом МТ 36 Вр легко разрешит эти сложные задачи. Эта насадка с кусторезом выполнена из высококачественных лезвий и просто управляется, что обеспечивает точные срезы для достижения наилучших результатов.
Особенности и преимущества
Регулировка угла среза
- Угол среза можно отрегулировать в любом направлении
Заточены методом алмазной шлифовки
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
- Легко и просто отбрасывает срезанные ветки с листями
Компактность конструкции
- Легкий и удобный во время применения
- Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Длина ножа (мм)
|550
|Расстояние между зубцами (мм)
|28
|Угол регулировки лезвия (°)
|180
|Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,8
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 100 (6,0 Aч) / макс. 125 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1305 x 125 x 87
Scope of supply
- Защита лезвия
- Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Области применения
- Для обрезки боковых сторон, низа и верха живой изгороди и кустарника
- Для обрезки высоких кустарников и верхушек живой изгороди
- Идеально подходит для придания формы, например, обрезка в форме пирамиды
- Обрезка труднодоступных участков живой изгороди и кустарников