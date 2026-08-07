Echipament multifunctional cu acumulator MT HT 550/36
Accesoriu interschimbabil pentru aparatul nostru multifuncțional MT 36 Bp alimentat cu acumulatori: foarfeca de gard viu cu tijă prelungitoare comodă, MT HT 550/36, pentru rezultate precise în cazul lucrărilor solicitante în cazul gardurilor vii înalte sau aproape de sol.
Caracteristici si beneficii
Reglarea unghiului de tăiere
- Unghiul de tăiere poate fi reglat în aproape orice poziție.
Lame de tăiere șlefuite cu pietre diamantate
- Efort minim de întreținere și durată lungă de viață.
- Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Mătură pentru gard viu
- Eliminare ușoară și comodă a rămășițelor.
Design compact
- Ușoară pentru manevrare facilă.
- Compactă și ușor de transportat și depozitat.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
- Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
- Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
- Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
- Protejează sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
- Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lungime de taiere (mm)
|550
|Spațiu între dinți (mm)
|28
|Unghi de tăiere (°)
|180
|Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
|3,8
|Tensiune (V)
|36
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1305 x 125 x 87
Scope of supply
- Lamă de pază
- Mătură pentru gard viu
Domenii de intrebuintare
- Pentru părțile laterale, partea inferioară și superioară a gardurilor vii și arbuștilor înalți
- Pentru tăierea arbuștilor înalți și a părții superioare a gardurilor vii
- Ideal pentru modelare, de exemplu, atunci când se dorește o tăiere în formă de piramidă
- Taie în zonele greu accesibile ale gardurilor vii și arbuștilor