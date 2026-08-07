Echipament multifunctional cu acumulator MT HT 550/36

Accesoriu interschimbabil pentru aparatul nostru multifuncțional MT 36 Bp alimentat cu acumulatori: foarfeca de gard viu cu tijă prelungitoare comodă, MT HT 550/36, pentru rezultate precise în cazul lucrărilor solicitante în cazul gardurilor vii înalte sau aproape de sol.

Caracteristici si beneficii
Reglarea unghiului de tăiere
  • Unghiul de tăiere poate fi reglat în aproape orice poziție.
Lame de tăiere șlefuite cu pietre diamantate
  • Efort minim de întreținere și durată lungă de viață.
  • Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Mătură pentru gard viu
  • Eliminare ușoară și comodă a rămășițelor.
Design compact
  • Ușoară pentru manevrare facilă.
  • Compactă și ușor de transportat și depozitat.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
  • Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
  • Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
  • Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
  • Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
  • Protejează sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
  • Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Lungime de taiere (mm) 550
Spațiu între dinți (mm) 28
Unghi de tăiere (°) 180
Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²) 3,8
Tensiune (V) 36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
Greutate fără accesorii (kg) 2,3
Greutate cu ambalaj (kg) 3,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1305 x 125 x 87

Scope of supply

  • Lamă de pază
  • Mătură pentru gard viu
Domenii de intrebuintare
  • Pentru părțile laterale, partea inferioară și superioară a gardurilor vii și arbuștilor înalți
  • Pentru tăierea arbuștilor înalți și a părții superioare a gardurilor vii
  • Ideal pentru modelare, de exemplu, atunci când se dorește o tăiere în formă de piramidă
  • Taie în zonele greu accesibile ale gardurilor vii și arbuștilor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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