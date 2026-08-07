Приводимый в действие мощным и надежным 4-тактным бензиновым двигателем (EU STAGE V), наш синхронный генератор PGG 6/1 мощностью 5 кВт гарантирует независимое энергопитание на строительных площадках, в сельском и муниципальном хозяйствах. Большой 25-литровый бак обеспечивает длительное время работы: до 10 часов (при полной мощности до 6,5 часов), в то время как прочная стальная рама, шины с защитой от проколов и складная толкающая ручка обеспечивают максимальную мобильность даже в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря 2 розеткам с заземлением и 1 розетке для прицепов (переменный ток, 1-фазный) с автоматическим регулятором напряжения (AVR) аппарат предлагает соответствующие возможности подключения для работы с различными инструментами и оборудованием. Тщательно продуманная технология безопасности с защитой от перегрузки и недостатка масла надежно защищает простой в эксплуатации аппаратот повреждений.