Электрогенератор PGG 6/1
При номинальной мощности 5 кВт бензиновый синхронный генератор PGG 6/1 обеспечивает до 10 часов автономного питания при различных коммерческих и муниципальных применениях.
Приводимый в действие мощным и надежным 4-тактным бензиновым двигателем (EU STAGE V), наш синхронный генератор PGG 6/1 мощностью 5 кВт гарантирует независимое энергопитание на строительных площадках, в сельском и муниципальном хозяйствах. Большой 25-литровый бак обеспечивает длительное время работы: до 10 часов (при полной мощности до 6,5 часов), в то время как прочная стальная рама, шины с защитой от проколов и складная толкающая ручка обеспечивают максимальную мобильность даже в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря 2 розеткам с заземлением и 1 розетке для прицепов (переменный ток, 1-фазный) с автоматическим регулятором напряжения (AVR) аппарат предлагает соответствующие возможности подключения для работы с различными инструментами и оборудованием. Тщательно продуманная технология безопасности с защитой от перегрузки и недостатка масла надежно защищает простой в эксплуатации аппаратот повреждений.
Особенности и преимущества
Исключительная простота использованияУстойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Электрический стартер обеспечивает легкий запуск бензинового двигателя.
Высокая надежность и безопасностьС автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим стабильное выходное напряжение.
Очень мощныйСинхронный генератор обеспечивает надежную отдачу мощности 5,5 кВт в непрерывном режиме (230 В). Мощный бензиновый двигатель для применения на протяжении мин. 6,5 часов от одной заправки бака.
Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher
- Для использования аппаратов высокого давления в местах без внешнего источника питания.
- Подходит для отдельных однофазных аппаратов высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Потребляемая мощность (кВт)
|5
|Мощность (кВт)
|5,5
|Тип привода
|Бензин
|Рабочий объем (см³)
|390
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|8,5 / 11,6
|Расход топлива (л/ч)
|3,8
|Емкость бака (л)
|25
|Время работы при 50% мощности (ч)
|10
|Время работы при 100% мощности (ч)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|92,4
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|84,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Индикатор режима работы
- Выход постоянного тока (12 В)
- Степень защиты IP 23
- Система защиты от недостатка масла и перегрузки
- Указатель уровня топлива
- 2 однофазные розетки типа F (с защитным контактом)
- Однофазная розетка CEE (32 А)
- Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
Видео
Области применения
- Автономный источник энергии для муниципальных хозяйств, например, для пылесосов
- Автономный источник энергии в строительстве, например, для угловых шлифовальных машин
- Автономный источник энергии в сельском хозяйстве, например,для аппаратов высокого давления