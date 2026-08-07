Электрогенератор PGG 6/1

При номинальной мощности 5 кВт бензиновый синхронный генератор PGG 6/1 обеспечивает до 10 часов автономного питания при различных коммерческих и муниципальных применениях.

Приводимый в действие мощным и надежным 4-тактным бензиновым двигателем (EU STAGE V), наш синхронный генератор PGG 6/1 мощностью 5 кВт гарантирует независимое энергопитание на строительных площадках, в сельском и муниципальном хозяйствах. Большой 25-литровый бак обеспечивает длительное время работы: до 10 часов (при полной мощности до 6,5 часов), в то время как прочная стальная рама, шины с защитой от проколов и складная толкающая ручка обеспечивают максимальную мобильность даже в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря 2 розеткам с заземлением и 1 розетке для прицепов (переменный ток, 1-фазный) с автоматическим регулятором напряжения (AVR) аппарат предлагает соответствующие возможности подключения для работы с различными инструментами и оборудованием. Тщательно продуманная технология безопасности с защитой от перегрузки и недостатка масла надежно защищает простой в эксплуатации аппаратот повреждений.

Особенности и преимущества
Электрогенератор PGG 6/1: Исключительная простота использования
Исключительная простота использования
Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Электрический стартер обеспечивает легкий запуск бензинового двигателя.
Электрогенератор PGG 6/1: Высокая надежность и безопасность
Высокая надежность и безопасность
С автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим стабильное выходное напряжение.
Электрогенератор PGG 6/1: Очень мощный
Очень мощный
Синхронный генератор обеспечивает надежную отдачу мощности 5,5 кВт в непрерывном режиме (230 В). Мощный бензиновый двигатель для применения на протяжении мин. 6,5 часов от одной заправки бака.
Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher
  • Для использования аппаратов высокого давления в местах без внешнего источника питания.
  • Подходит для отдельных однофазных аппаратов высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Потребляемая мощность (кВт) 5
Мощность (кВт) 5,5
Тип привода Бензин
Рабочий объем (см³) 390
Мощность двигателя (кВт/л.с.) 8,5 / 11,6
Расход топлива (л/ч) 3,8
Емкость бака (л) 25
Время работы при 50% мощности (ч) 10
Время работы при 100% мощности (ч) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 92,4
Вес (без аксессуаров) (кг) 84,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 743 x 713 x 670

Scope of supply

  • Индикатор режима работы
  • Выход постоянного тока (12 В)
  • Степень защиты IP 23
  • Система защиты от недостатка масла и перегрузки
  • Указатель уровня топлива
  • 2 однофазные розетки типа F (с защитным контактом)
  • Однофазная розетка CEE (32 А)
  • Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
Электрогенератор PGG 6/1
Электрогенератор PGG 6/1

Видео

Области применения
  • Автономный источник энергии для муниципальных хозяйств, например, для пылесосов
  • Автономный источник энергии в строительстве, например, для угловых шлифовальных машин
  • Автономный источник энергии в сельском хозяйстве, например,для аппаратов высокого давления
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