Echipat cu un motor puternic și fiabil, în 4 timpi, pe benzină (EU STAGE V), generatorul nostru PGG 6/1 cu o putere de 5 kW garantează o sursă de alimentare independentă pe șantierele de construcții, în agricultură sau pentru alte aplicatii. Rezervorul mare de 25 de litri permite o autonomie de până la 10 ore (la puterea maximă autonomia este de până la 6,5 ore), în timp ce un cadru solid din oțel, roți rezistente și un mâner pliabil asigură mobilitatea maximă, de asemenea, în condiții dificile. Datorită celor 2 prize cu împământare și 1 priză monofazată CEE, 16A (albastră) cu regulator de tensiune automată (AVR), aparatul dispune de opțiuni de conectare adecvate pentru operarea diferitelor instrumente și echipamente. Tehnologia sofisticată de siguranță la suprasarcină și senzorul lipsă ulei protejează generatorul de curent împotriva deteriorării în timpul utilizării.