Generator electric PGG 6/1
Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.
Echipat cu un motor puternic și fiabil, în 4 timpi, pe benzină (EU STAGE V), generatorul nostru PGG 6/1 cu o putere de 5 kW garantează o sursă de alimentare independentă pe șantierele de construcții, în agricultură sau pentru alte aplicatii. Rezervorul mare de 25 de litri permite o autonomie de până la 10 ore (la puterea maximă autonomia este de până la 6,5 ore), în timp ce un cadru solid din oțel, roți rezistente și un mâner pliabil asigură mobilitatea maximă, de asemenea, în condiții dificile. Datorită celor 2 prize cu împământare și 1 priză monofazată CEE, 16A (albastră) cu regulator de tensiune automată (AVR), aparatul dispune de opțiuni de conectare adecvate pentru operarea diferitelor instrumente și echipamente. Tehnologia sofisticată de siguranță la suprasarcină și senzorul lipsă ulei protejează generatorul de curent împotriva deteriorării în timpul utilizării.
Caracteristici si beneficii
Ușurință extraordinară de utilizareRotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Funcție de pornire electro pentru pornirea comodă și rapidă a motorului pe benzină.
Fiabilitate și siguranță finalăCu regulator automat de tensiune (AVR), care furnizează o tensiune în mare parte constantă.
Foarte puternicGeneratorul de curent de 230 V asigură o putere continuă de 5,5 kW. Motor puternic pe benzină pentru aplicații min. 6,5 ore pe umplerea rezervorului.
Funcționarea curățitorilor de înaltă presiune Kärcher
- Pentru utilizarea curățitorilor de înaltă presiune în zone fără alimentare externă.
- Potrivit pentru produse de curățare selectate, monofazate, de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|75
|Performanță evaluată (kW)
|5
|Putere (kW)
|5,5
|Angrenaj
|Benzina
|Capacitate cilindru (cm³)
|390
|Putere motor (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Consumul de combustibil (l/h)
|3,8
|Capacitate rezervor (l)
|25
|Runtime cu 50% randament (h)
|10
|Runtime la 100% randament (h)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|92,4
|Greutate fără accesorii (kg)
|84,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Afișarea stării de funcționare
- Ieșire continuă (12 V)
- Clasa de protecție IP 23
- Protecție scăzută de ulei și suprasarcină
- Ecartament de combustibil
- 2 prize monofazate tip F (Schuko)
- Priză monofazată CEE (32 A)
- Reglarea automată a tensiunii (AVR)
Video
Domenii de intrebuintare
- Sursa de energie independentă pentru municipalități, de ex. pentru aspiratoare
- Sursa de energie independentă în construcții, de ex. pentru polizoare unghiulare
- Sursa de energie independentă în agricultură, de ex. curățători de înaltă presiune