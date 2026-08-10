Держатель мопа под систему крепления карманов с одним фиксатором, 40 см
Удобный держатель мопа шириной 40 см, который поворачивается на 360°, позволяет быстро заменять мопы, закрепляемые карманами.
Держатель совместим с любыми ручками диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, в т. ч. с нашими алюминиевыми и телескопическими ручками.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Крепление текстиля
|Карманы
|Материал
|Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
|Рабочая ширина (см)
|40
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,514
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
Области применения
- Полы – влажная уборка