Dispozitiv pentru depozitare mop cu clip, 40 cm
Suport pentru mop (40 cm) cu fixare ergonomică, rotație 360° și atașare pentru buzunar pentru schimbare rapidă. În combinație cu mânerul din aluminiu 6.999-096.0 sau mânerul telescopic 6.999-111.0.
Suportul pentru mop Kärcher (40 cm) cu clips este echipat cu o fixare ergonomică cu clipsuri, un pivot cu rotație de 360° și o atașare cu buzunar ușor de utilizat. Suportul este ideal pentru utilizare cu toate mânerele cu diametru de orificiu între 18 mm și 23 mm, cum ar fi mânerele noastre din aluminiu și telescopice.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|STANDARD
|Atașament textil
|Buzunare
|Material
|PA / Fibra de sticla / PP
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 110
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă