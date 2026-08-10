Dispozitiv pentru depozitare mop cu clip, 40 cm

Suport pentru mop (40 cm) cu fixare ergonomică, rotație 360° și atașare pentru buzunar pentru schimbare rapidă. În combinație cu mânerul din aluminiu 6.999-096.0 sau mânerul telescopic 6.999-111.0.

Suportul pentru mop Kärcher (40 cm) cu clips este echipat cu o fixare ergonomică cu clipsuri, un pivot cu rotație de 360° și o atașare cu buzunar ușor de utilizat. Suportul este ideal pentru utilizare cu toate mânerele cu diametru de orificiu între 18 mm și 23 mm, cum ar fi mânerele noastre din aluminiu și telescopice.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program STANDARD
Atașament textil Buzunare
Material PA / Fibra de sticla / PP
Lățime de lucru (cm) 40
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 x 110
Dispozitiv pentru depozitare mop cu clip, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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