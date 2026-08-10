Держатель насадок с липучкой, 40 см
Высококачественный пластиковый держатель шириной 40 см на липучке с системой блокировки от Kärcher. Быстрый и простой в использовании.
Пластиковый держатель насадок с липучкой от Kärcher с системой блокировки. Держатель шириной 40 см с застежкой-липучкой идеален для использования с ручками с диаметром отверстия от 18 мм до 23 мм, такими как наши алюминиевые и телескопические ручки.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Крепление текстиля
|Крепление на липучке
|Материал
|Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
|Рабочая ширина (см)
|40
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,32
|Масса с упаковкой (кг)
|0,353
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 95
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 100 x 45
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Области применения
- Полы – влажная уборка