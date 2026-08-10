Держатель насадок с липучкой, 40 см

Высококачественный пластиковый держатель шириной 40 см на липучке с системой блокировки от Kärcher. Быстрый и простой в использовании.

Пластиковый держатель насадок с липучкой от Kärcher с системой блокировки. Держатель шириной 40 см с застежкой-липучкой идеален для использования с ручками с диаметром отверстия от 18 мм до 23 мм, такими как наши алюминиевые и телескопические ручки.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Крепление текстиля Крепление на липучке
Материал Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
Рабочая ширина (см) 40
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,32
Масса с упаковкой (кг) 0,353
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 95
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 100 x 45
Держатель насадок с липучкой, 40 см

Видео

Области применения
  • Полы – влажная уборка
Принадлежности
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