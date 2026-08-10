Suport cu blocare Hook&Loop 40 cm
Cu un sistem de blocare, echipat cu suport de plastic de înaltă calitate Hook&Loop de 40 cm de la Kärcher. Rapid și ușor de utilizat.
Suport plastic Hook&Loop cu sistem de blocare de la Kärcher. Suportul lat de 40 cm cu fixare Hook&Loop este ideal pentru utilizare cu toate mânerele cu un diametru al găurii între 18 mm și 23 mm, cum ar fi mânerele noastre din aluminiu și telescopice.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|Avansat
|Atașament textil
|Cârlig și buclă
|Material
|PA / Fibra de sticla / PP
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,3
|Greutate ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 95
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 100 x 45
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Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă