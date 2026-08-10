Махровый моп из микроволокна, 40 см

Универсальный моп из микроволокна с петлями и креплением на зажимах. Предназначен для использования со шваброй в сочетании с ведром и отжимом.

Петли данного мопа полностью изготовлены из высококачественного микроволокна, а их равномерное распределение по всей внутренней поверхности обеспечивает оптимальное удаление загрязнений и эффективное поглощение влаги. Благодаря этому моп идеально подходит для уборки объектов с высокой степенью загрязнения напольных покрытий, а также для очистки неровных полов. Продуманная система крепления мопа на зажимах исключает контакт обслуживающего персонала с насадкой во время и после уборки. Кроме того, моп из микроволокна оснащен 4 ярлычками разных цветов (синего, красного, желтого и зеленого). Моп подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкие и сильно структурированные поверхности
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля накладки
Материал 80% полиэстер / 20% полиамид
Материал текстиля Микрофибра
Тип производства Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 300
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,168
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Махровый моп из микроволокна, 40 см
Совместимая техника
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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