Петли данного мопа полностью изготовлены из высококачественного микроволокна, а их равномерное распределение по всей внутренней поверхности обеспечивает оптимальное удаление загрязнений и эффективное поглощение влаги. Благодаря этому моп идеально подходит для уборки объектов с высокой степенью загрязнения напольных покрытий, а также для очистки неровных полов. Продуманная система крепления мопа на зажимах исключает контакт обслуживающего персонала с насадкой во время и после уборки. Кроме того, моп из микроволокна оснащен 4 ярлычками разных цветов (синего, красного, желтого и зеленого). Моп подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом.