Махровый моп из микроволокна, 40 см
Универсальный моп из микроволокна с петлями и креплением на зажимах. Предназначен для использования со шваброй в сочетании с ведром и отжимом.
Петли данного мопа полностью изготовлены из высококачественного микроволокна, а их равномерное распределение по всей внутренней поверхности обеспечивает оптимальное удаление загрязнений и эффективное поглощение влаги. Благодаря этому моп идеально подходит для уборки объектов с высокой степенью загрязнения напольных покрытий, а также для очистки неровных полов. Продуманная система крепления мопа на зажимах исключает контакт обслуживающего персонала с насадкой во время и после уборки. Кроме того, моп из микроволокна оснащен 4 ярлычками разных цветов (синего, красного, желтого и зеленого). Моп подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкие и сильно структурированные поверхности
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|накладки
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Тип производства
|Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 300
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,168
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|—
|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка