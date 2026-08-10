Mop din microfibră, 40 cm

Mop universal din microfibră cu bucle și clapetă. Pentru utilizare cu sistemul de mop plat cu găleată și presă de la Kärcher.

Buclele acestei lavete de mop sunt realizate în întregime din microfibră de înaltă calitate. În combinație cu distribuția uniformă pe întreaga zonă interioară a lavetei, aceasta garantează puterea optimă de dizolvare a murdăriei și absorbția umidității mopului. Acest lucru îl face perfect pentru curățarea în toate zonele cu un volum mare de murdărie, precum și pe podele inegale – inclusiv în industrie. Clapeta inteligentă previne orice contact cu pielea al personalului de curățenie în timpul sau după curățare. În plus, mopul din microfibră are un total de 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem de codare pe culori, mopul poate fi atribuit clar unei anumite părți ce trebuie curățată și contaminarea încrucișată este prevenită eficient - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul din microfibră este perfect pentru utilizare în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cărucior cu o singură găleată și presă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program CLASSIC
Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Structura podelei Neted și foarte structurat
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Flapsuri
Material 80% PET / 20% PA
Material textil Microfibre
Structura textila Scamă tip buclă
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Temperatura uscătorului (°C) 60
Cicluri de spălare¹⁾ approx. 300
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 140

¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.

Mop din microfibră, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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