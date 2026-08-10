Buclele acestei lavete de mop sunt realizate în întregime din microfibră de înaltă calitate. În combinație cu distribuția uniformă pe întreaga zonă interioară a lavetei, aceasta garantează puterea optimă de dizolvare a murdăriei și absorbția umidității mopului. Acest lucru îl face perfect pentru curățarea în toate zonele cu un volum mare de murdărie, precum și pe podele inegale – inclusiv în industrie. Clapeta inteligentă previne orice contact cu pielea al personalului de curățenie în timpul sau după curățare. În plus, mopul din microfibră are un total de 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem de codare pe culori, mopul poate fi atribuit clar unei anumite părți ce trebuie curățată și contaminarea încrucișată este prevenită eficient - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul din microfibră este perfect pentru utilizare în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cărucior cu o singură găleată și presă.