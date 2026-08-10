Talpă pentru mop, cu clamă 40 см

Rapid și ușor de utilizat: suport de înaltă calitate, de 40 cm, cu clemă, cu sistem de blocare și rotire la 360°.

Suport de clapetă cu sistem de blocare și articulație rotativă de 360° în versiunea de 40 cm lățime de la Kärcher. Suportul pentru mop este ideal pentru utilizare cu toate mânerele cu un diametru al orificiului între 18 mm și 23 mm, cum ar fi mânerele noastre din aluminiu și telescopice.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program CLASSIC
Atașament textil Flapsuri
Material PA / Fibra de sticla / PP
Lățime de lucru (cm) 40
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 x 110
Talpă pentru mop, cu clamă 40 см
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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