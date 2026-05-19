Подметально-уборочная коммунальная машина MC 250

Коммунальная машина MC 250 - оптимальное решение для коммунальных служб. Эта надежная и долговечная подметально-уборочная машина гарантирует высочайшую производительность и превосходное качество уборки в сочетании с высоким уровнем безопасности и комфорта для водителя

Kärcher придает огромное значение разработке коммунальной техники. Вот почему мы вложили все ноу-хау и обширный опыт в разработку подметально-всасывающей машины MC 250. Коммунальная машина Karcher MC 250 - экспресс среди подметально-уборочных машин. Высокая скорость (макс. 60 км/ч) обеспечивает быстрое перемещение машины MC 250 от одного объекта к другому без создания помех другим участникам движения. Это значительно уменьшает затраты времени на переезды и позволяет водителю более эффективно использовать свое рабочее время. В результате была создана машина привлекательного дизайна, гарантирующая высочайшую эффективность уборки при низкой частоте вращения вала двигателя, вмещающая колоссальный объем мусора (2,5 м³), развивающая рабочую скорость до 25 км/ч и обеспечивающая максимальную комфортабельность езды благодаря независимой гидропневматической подвеске колес. Как в процессе уборки, так и во время переездов машина MC 250 гарантирует водителю безопасность движения и комфортабельность езды, характерную для легковых автомобилей. С этой целью мы оснастили ее гидропневматической подвеской обеих осей и независимой подвеской передних колес. Такие технические решения обеспечивают превосходную управляемость и эффективную амортизацию даже при движении по неровным дорогам. Кабина машины MC 250 представляет собой оборудованное по современным стандартам рабочее место, позволяющее водителю целиком сконцентрироваться на работе и окружающей обстановке и оберегающее его здоровье. Коммунальная машина MC 250 оснащена системой рулевого управления всеми колесами, активация которой непосредственно во время движения позволяет в один прием развернуться на узкой двухполосной дороге. Столь высокая маневренность, уменьшающая затраты времени и риск дорожно-транспортных происшествий, особенно важна при выполнении работ в центре города. Приобретя MC 250, Вы станете владельцем не просто современной подметально-уборочной машины, а идеальной машины для выполнения любых уборочных работ в центральной части города. Вы сможете использовать ее для очистки тротуаров и велосипедных дорожек, уборки в паркингах, на территориях промышленных предприятий и в любых других местах.

Особенности и преимущества
Просторная двухместная комфортабельная кабина обеспечивает оптимальный обзор окружающего пространства
С анатомическими сиденьями Deluxe для продолжительной работы без переутомления. Двери с обеих сторон с большими окнами со сдвижными стеклами. Кнопка Eco для включения режима уборки.
Шасси с высоким уровнем безопасности и комфорта
Быстрые переезды благодаря высокой скорости движения (60 км/ч). Гидропневматическая подвеска для повышения комфортабельности езды. Рулевое управление всеми колесами для максимальной маневренности.
Самый большой бункер для отходов в своем классе
Бункер из нержавеющей стали объемом более 2 м³ с оптимизированными аэродинамическими характеристиками. Продолжительные интервалы непрерывной работы. Серийно устанавливаемая система циркуляции воды с отдельным баком
Удобство управления и контроля
  • Быстрый доступ ко всем узлам, нуждающимся в очистке и техническом обслуживании.
  • Сервисные створки в боковой обшивке и откидное крепление бака для чистой воды.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Производитель двигателя VM
Мощность двигателя (кВт) 75
Рабочий объем (см³) 2970
Цилиндр 4
Скорость движения (км/ч) 60
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 2625
Рабочая ширина с 3 боковыми щетками (мм) 2710
Бункер (л) 2500
Бак для воды ( /л) 120 / 400
Объем бака для чистой воды (л) 200
Бак для чистой воды (опционально) ( ) 390
Колесная база (мм) 1980
Полная нормативная масса (кг) 6000
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 4491 x 1300 x 1999

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Комфортабельное сиденье
  • Отопление и кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Радиоприемник
  • Проблесковый маячок
  • Возможность круглогодичной эксплуатации
Области применения
  • Для уборки улиц, влажной уборки, выполнения несложных зимних работ и решения задач транспортировки
