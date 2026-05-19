Подметально-уборочная коммунальная машина MC 250
Коммунальная машина MC 250 - оптимальное решение для коммунальных служб. Эта надежная и долговечная подметально-уборочная машина гарантирует высочайшую производительность и превосходное качество уборки в сочетании с высоким уровнем безопасности и комфорта для водителя
Kärcher придает огромное значение разработке коммунальной техники. Вот почему мы вложили все ноу-хау и обширный опыт в разработку подметально-всасывающей машины MC 250. Коммунальная машина Karcher MC 250 - экспресс среди подметально-уборочных машин. Высокая скорость (макс. 60 км/ч) обеспечивает быстрое перемещение машины MC 250 от одного объекта к другому без создания помех другим участникам движения. Это значительно уменьшает затраты времени на переезды и позволяет водителю более эффективно использовать свое рабочее время. В результате была создана машина привлекательного дизайна, гарантирующая высочайшую эффективность уборки при низкой частоте вращения вала двигателя, вмещающая колоссальный объем мусора (2,5 м³), развивающая рабочую скорость до 25 км/ч и обеспечивающая максимальную комфортабельность езды благодаря независимой гидропневматической подвеске колес. Как в процессе уборки, так и во время переездов машина MC 250 гарантирует водителю безопасность движения и комфортабельность езды, характерную для легковых автомобилей. С этой целью мы оснастили ее гидропневматической подвеской обеих осей и независимой подвеской передних колес. Такие технические решения обеспечивают превосходную управляемость и эффективную амортизацию даже при движении по неровным дорогам. Кабина машины MC 250 представляет собой оборудованное по современным стандартам рабочее место, позволяющее водителю целиком сконцентрироваться на работе и окружающей обстановке и оберегающее его здоровье. Коммунальная машина MC 250 оснащена системой рулевого управления всеми колесами, активация которой непосредственно во время движения позволяет в один прием развернуться на узкой двухполосной дороге. Столь высокая маневренность, уменьшающая затраты времени и риск дорожно-транспортных происшествий, особенно важна при выполнении работ в центре города. Приобретя MC 250, Вы станете владельцем не просто современной подметально-уборочной машины, а идеальной машины для выполнения любых уборочных работ в центральной части города. Вы сможете использовать ее для очистки тротуаров и велосипедных дорожек, уборки в паркингах, на территориях промышленных предприятий и в любых других местах.
Особенности и преимущества
Просторная двухместная комфортабельная кабина обеспечивает оптимальный обзор окружающего пространстваС анатомическими сиденьями Deluxe для продолжительной работы без переутомления. Двери с обеих сторон с большими окнами со сдвижными стеклами. Кнопка Eco для включения режима уборки.
Шасси с высоким уровнем безопасности и комфортаБыстрые переезды благодаря высокой скорости движения (60 км/ч). Гидропневматическая подвеска для повышения комфортабельности езды. Рулевое управление всеми колесами для максимальной маневренности.
Самый большой бункер для отходов в своем классеБункер из нержавеющей стали объемом более 2 м³ с оптимизированными аэродинамическими характеристиками. Продолжительные интервалы непрерывной работы. Серийно устанавливаемая система циркуляции воды с отдельным баком
Удобство управления и контроля
- Быстрый доступ ко всем узлам, нуждающимся в очистке и техническом обслуживании.
- Сервисные створки в боковой обшивке и откидное крепление бака для чистой воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|VM
|Мощность двигателя (кВт)
|75
|Рабочий объем (см³)
|2970
|Цилиндр
|4
|Скорость движения (км/ч)
|60
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|2625
|Рабочая ширина с 3 боковыми щетками (мм)
|2710
|Бункер (л)
|2500
|Бак для воды ( /л)
|120 / 400
|Объем бака для чистой воды (л)
|200
|Бак для чистой воды (опционально) ( )
|390
|Колесная база (мм)
|1980
|Полная нормативная масса (кг)
|6000
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|4491 x 1300 x 1999
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Комфортабельное сиденье
- Отопление и кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Радиоприемник
- Проблесковый маячок
- Возможность круглогодичной эксплуатации
Области применения
- Для уборки улиц, влажной уборки, выполнения несложных зимних работ и решения задач транспортировки