Masina municipala de maturat MC 250

Cel mai bun din toate: mașina noastră de măturat și aspirat prietenoasă cu mediul înconjurător, MC 250, impresionează printr-o performanță superioară de măturare și un confort maxim de operare și conducere în toate zonele urbane.

Kärcher acordă o mare importanță echipamentelor municipale. Acesta este motivul pentru care am investit întregul nostru know-how și toate competențele noastre, precum și experiența noastră vastă, în dezvoltarea mașinii de măturare și aspirare MC 250. Mașina MC 250 cu design atractiv oferă o performanță de curățare fără egal, cu o turație redusă a motorului, volum generos de 2,5 m³ al containerului pentru deșeuri, o viteză mare de deplasare de 60 km/h și un confort maxim de conducere datorită suspensiei hidropneumatice independente. Cabina opţională de mari dimensiuni, cu sistem de aer condiţionat, scaune confortabile şi conceptul ergonomic de operare, cu afişaj multifuncţional cu dispunere optimă pe volan, asigură un mediu de lucru plăcut şi un nivel ridicat de ușurinţă în utilizare. MC 250 dispune, de asemenea, de direcție integrală pentru manevrabilitate excelentă și un sistem eficient de circulație a apei cu un rezervor separat pentru apă murdară. Mașina este potrivită pentru orașe și municipalități de toate dimensiunile, este foarte ușor de întreținut și, de asemenea, impresionează cu un nivel foarte scăzut de emisii de gaze de eșapament și de particule.

Caracteristici si beneficii
Masina municipala de maturat MC 250: Cabină confortabilă și spațioasă pentru 2 persoane, cu vedere optimă asupra mediului de lucru
Cabină confortabilă și spațioasă pentru 2 persoane, cu vedere optimă asupra mediului de lucru
Cu scaune confortabile de lux pentru activități de lucru fără oboseală. Intrarea și ieșirea posibile pe ambele părți, cu ferestre glisante mari în uși. Buton Eco pentru începerea operațiunii de măturare.
Masina municipala de maturat MC 250: Șasiu de siguranță cu confort maxim
Șasiu de siguranță cu confort maxim
Timpi scurți de deplasare mulțumită vitezei maxime de 60 km/h. Suspensie hidro-pneumatică pentru confort sporit la conducere. Direcţie confortabilă pe toate roţile pentru manevrabilitate maximă.
Masina municipala de maturat MC 250: Cel mai mare container de deșeuri din clasa sa
Cel mai mare container de deșeuri din clasa sa
Recipient pentru deșeuri din oțel inoxidabil cu debit optimizat, cu un volum de peste 2 m³. Permite perioade îndelungate de lucru. Sistem standard de recuperare a apei cu rezervor separat de apă
Design care permite o întreținere ușoară
  • Toate componentele relevante pentru curățare și întreținere sunt ușor accesibile.
  • Cu capace laterale pentru întreținere și rezervor de apă curată montat pe un suport pivotant.
Sistem standard de recuperare a apei cu rezervor separat de apă

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Motorină
Producator motoare VM
Putere motor (kW) 75
Capacitate cilindru (cm³) 2970
Cilindru 4
Viteza de conducere (km/h) 60
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 2625
Recipient murdărie (l) 2500
Rezervor de apă ( /l) 120 / 400
Rezervor de apă curată (l) 200
Rezervor de apă curată (opțional) ( ) 390
Ampatament (mm) 1980
Greutate totală admisă (kg) 6000
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Echipament

  • Filtru particule
  • Scaun confortabil
  • Incalzire si aer conditionat
  • Incalzire
  • Radio
  • Girofar de avertizare
  • Utilizare pe tot timpul anului
Masina municipala de maturat MC 250
Masina municipala de maturat MC 250
Masina municipala de maturat MC 250

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea drumurilor și spălare uscată, pentru servicii simple de deszăpezire și sarcini de transport
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova