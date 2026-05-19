Kärcher acordă o mare importanță echipamentelor municipale. Acesta este motivul pentru care am investit întregul nostru know-how și toate competențele noastre, precum și experiența noastră vastă, în dezvoltarea mașinii de măturare și aspirare MC 250. Mașina MC 250 cu design atractiv oferă o performanță de curățare fără egal, cu o turație redusă a motorului, volum generos de 2,5 m³ al containerului pentru deșeuri, o viteză mare de deplasare de 60 km/h și un confort maxim de conducere datorită suspensiei hidropneumatice independente. Cabina opţională de mari dimensiuni, cu sistem de aer condiţionat, scaune confortabile şi conceptul ergonomic de operare, cu afişaj multifuncţional cu dispunere optimă pe volan, asigură un mediu de lucru plăcut şi un nivel ridicat de ușurinţă în utilizare. MC 250 dispune, de asemenea, de direcție integrală pentru manevrabilitate excelentă și un sistem eficient de circulație a apei cu un rezervor separat pentru apă murdară. Mașina este potrivită pentru orașe și municipalități de toate dimensiunile, este foarte ușor de întreținut și, de asemenea, impresionează cu un nivel foarte scăzut de emisii de gaze de eșapament și de particule.