Подметально-уборочная коммунальная машина MC 80

Отличительными особенностями коммунальной машины MC 80 компактного класса является безопасность для окружающей среды, интуитивно-понятная концепция управления и вместительная кабина с общим объемом 1,45 м³.

Появление подметально-уборочной машины Kärcher MC 80 ознаменовало начало внедрения технологий крупногабаритного оборудования на машинах компактного класса. Так, конструкция бункера для мусора объемом 800 л с системой циркуляции воды разработана с использованием системы компьютерного моделирования CFD, двухщеточная система оснащена функцией раздельного управления щетками, в том числе раздельного отрыва от земли, прямой всасывающий канал эффективно предотвращает засорение, а всасывающая горловина расположена в колесном контуре и защищен от наезда. И без того отличная серийная комплектация может быть дополнена множеством монтажных комплектов, среди которых стоит назвать третью боковую щетку, щетку для удаления сорняков, ручной всасывающий шланг и аппарат высокого давления. Высокий уровень комфорта MC 80 поддерживает самая большая в этом классе кабина, оптимальный обзор и четкое и эргономичное расположение элементов управления. Разумеется, так же, как и другие практичные детали – запираемое отделение для хранения, держатель для напитков и USB-разъем для зарядки.

Особенности и преимущества
Интуитивная концепция эксплуатации от класса 3,5 тонны
Эргономичный подлокотник с встроенными элементами управления для простого управления. Быстрый пуск нажатием кнопки. Возможность раздельного управления всеми функциями. Индивидуальное управление и поднятие щетки повышают точность выполнения работ.
Максимальный комфорт работы
Самая большая кабина в этом классе, с круговым обзором на 360° и четким и эргономичным расположением элементов управления. Окна с обеих сторон, запираемое отделение для хранения, USB-разъем для зарядки, держатель для напитков. Вход и выход с обеих сторон для максимальной гибкости при работе.
Самый высокий уровень подметания
Легко монтируемая двухщеточная система с раздельным управлением и раздельным отрывом щеток от земли. Бункер для мусора на 800 л с системой циркуляции воды и бак для чистой воды на 185 л. Возможность дооснащения различными монтажными комплектами, такими как третья боковая щетка или щетка для удаления сорняков.
Экономичный и экологичный привод
  • Уровень выброса выхлопных газов ниже значений, предусмотренных нормой EU STAGE V, благодаря системе Common-Rail и сажевому фильтру.
  • Для применения в городских зеленых зонах.
  • Более низкий расход топлива защищает окружающую среду и снижает эксплуатационные расходы.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Привод ходовой части Полный привод
Производитель двигателя Yanmar
Мощность двигателя (кВт) 26
Рабочий объем (см³) 1650
Цилиндр 3
Стандарт выбросов выхлопных газов STAGE V
Скорость движения (км/ч) 25
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1630
Рабочая ширина с 3 боковыми щетками (мм) 2175
Бункер (л) 1000
Бак для воды (л) 150
Объем бака для чистой воды (л) 185
Колесная база (мм) 1500
Полная нормативная масса (кг) 2500
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3200 x 1070 x 1985

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Шланг для всасывания листвы
  • Термометр
  • Счетчик часов эксплуатации подметального механизма
  • Комфортабельное сиденье
  • Отопление и кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Система всасывания
  • Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Кабина с панорамным безопасным остеклением и 2 зеркалами заднего вида
  • Радиоприемник
  • Проблесковый маячок
  • Связывание пыли благодаря системе разбрызгивания воды на боковые щетки и во всасывающем канале
  • Двери, слева/справа
  • Применение на открытом воздухе
Области применения
  • Идеальный вариант для уборки улиц и влажной уборки. Также подходит для целей транспортировки
