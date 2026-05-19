Подметально-уборочная коммунальная машина MC 80
Отличительными особенностями коммунальной машины MC 80 компактного класса является безопасность для окружающей среды, интуитивно-понятная концепция управления и вместительная кабина с общим объемом 1,45 м³.
Появление подметально-уборочной машины Kärcher MC 80 ознаменовало начало внедрения технологий крупногабаритного оборудования на машинах компактного класса. Так, конструкция бункера для мусора объемом 800 л с системой циркуляции воды разработана с использованием системы компьютерного моделирования CFD, двухщеточная система оснащена функцией раздельного управления щетками, в том числе раздельного отрыва от земли, прямой всасывающий канал эффективно предотвращает засорение, а всасывающая горловина расположена в колесном контуре и защищен от наезда. И без того отличная серийная комплектация может быть дополнена множеством монтажных комплектов, среди которых стоит назвать третью боковую щетку, щетку для удаления сорняков, ручной всасывающий шланг и аппарат высокого давления. Высокий уровень комфорта MC 80 поддерживает самая большая в этом классе кабина, оптимальный обзор и четкое и эргономичное расположение элементов управления. Разумеется, так же, как и другие практичные детали – запираемое отделение для хранения, держатель для напитков и USB-разъем для зарядки.
Особенности и преимущества
Интуитивная концепция эксплуатации от класса 3,5 тонныЭргономичный подлокотник с встроенными элементами управления для простого управления. Быстрый пуск нажатием кнопки. Возможность раздельного управления всеми функциями. Индивидуальное управление и поднятие щетки повышают точность выполнения работ.
Максимальный комфорт работыСамая большая кабина в этом классе, с круговым обзором на 360° и четким и эргономичным расположением элементов управления. Окна с обеих сторон, запираемое отделение для хранения, USB-разъем для зарядки, держатель для напитков. Вход и выход с обеих сторон для максимальной гибкости при работе.
Самый высокий уровень подметанияЛегко монтируемая двухщеточная система с раздельным управлением и раздельным отрывом щеток от земли. Бункер для мусора на 800 л с системой циркуляции воды и бак для чистой воды на 185 л. Возможность дооснащения различными монтажными комплектами, такими как третья боковая щетка или щетка для удаления сорняков.
Экономичный и экологичный привод
- Уровень выброса выхлопных газов ниже значений, предусмотренных нормой EU STAGE V, благодаря системе Common-Rail и сажевому фильтру.
- Для применения в городских зеленых зонах.
- Более низкий расход топлива защищает окружающую среду и снижает эксплуатационные расходы.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Привод ходовой части
|Полный привод
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт)
|26
|Рабочий объем (см³)
|1650
|Цилиндр
|3
|Стандарт выбросов выхлопных газов
|STAGE V
|Скорость движения (км/ч)
|25
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1630
|Рабочая ширина с 3 боковыми щетками (мм)
|2175
|Бункер (л)
|1000
|Бак для воды (л)
|150
|Объем бака для чистой воды (л)
|185
|Колесная база (мм)
|1500
|Полная нормативная масса (кг)
|2500
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3200 x 1070 x 1985
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Шланг для всасывания листвы
- Термометр
- Счетчик часов эксплуатации подметального механизма
- Комфортабельное сиденье
- Отопление и кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Система всасывания
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Кабина с панорамным безопасным остеклением и 2 зеркалами заднего вида
- Радиоприемник
- Проблесковый маячок
- Связывание пыли благодаря системе разбрызгивания воды на боковые щетки и во всасывающем канале
- Двери, слева/справа
- Применение на открытом воздухе
Видео
Области применения
- Идеальный вариант для уборки улиц и влажной уборки. Также подходит для целей транспортировки