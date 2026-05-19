Cu MC 80, tehnologia mașinilor foarte mari este acum utilizată în clasa compactă. De exemplu, containerul de 800 de litri pentru material măturat cu sistem de circulație a apei se bazează pe simulări CFD asistate de computer, sistemul cu două perii are control individual al periei cu ridicare individuală, canalul de aspirație drept previne în mod eficient blocajele, iar gura de aspirație este situată în conturul roții unde este protejată de impact. Echipamentul standard excelent poate fi completat cu diverse kituri de atașare, cum ar fi o perie laterală a treia, o perie pentru buruieni, un furtun sau un aparat de curățat cu înaltă presiune. În ceea ce privește confortul de lucru, MC 80 are rezultate bune cu cea mai mare cabină din clasa sa, o vedere perfectă de jur împrejur și un aspect transparent și ergonomic al elementelor de operare. Sunt incluse și detalii practice, cum ar fi un compartiment de depozitare care se poate încuia, un suport pentru sticle și un port de încărcare USB.