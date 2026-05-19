Masina municipala de maturat MC 80
Mașina profesională MC 80 din clasa compactă, cea mai mare cabină din clasa sa, cu un volum de aer de 1,45 m³ și conceptul său de operare intuitiv.
Cu MC 80, tehnologia mașinilor foarte mari este acum utilizată în clasa compactă. De exemplu, containerul de 800 de litri pentru material măturat cu sistem de circulație a apei se bazează pe simulări CFD asistate de computer, sistemul cu două perii are control individual al periei cu ridicare individuală, canalul de aspirație drept previne în mod eficient blocajele, iar gura de aspirație este situată în conturul roții unde este protejată de impact. Echipamentul standard excelent poate fi completat cu diverse kituri de atașare, cum ar fi o perie laterală a treia, o perie pentru buruieni, un furtun sau un aparat de curățat cu înaltă presiune. În ceea ce privește confortul de lucru, MC 80 are rezultate bune cu cea mai mare cabină din clasa sa, o vedere perfectă de jur împrejur și un aspect transparent și ergonomic al elementelor de operare. Sunt incluse și detalii practice, cum ar fi un compartiment de depozitare care se poate încuia, un suport pentru sticle și un port de încărcare USB.
Caracteristici si beneficii
Concept de operare intuitiv din clasa de 3,5 toneCotiera cu panou de operare integrat ergonomic pentru o operare intuitiva. Pornire rapidă la atingerea unui buton. Control individual al tuturor funcțiilor posibil. Controlul și ridicarea individuală a periei măresc precizia.
Confort maxim de operareCea mai mare cabină din clasa sa, cu vedere panoramică la 360°, ergonomică și transparentă. Ferestre pe ambele părți, compartiment de depozitare încuiat, port de încărcare USB, suport pentru sticle. Intrare și ieșire pe ambele părți pentru flexibilitate maximă în timpul lucrului.
Cel mai înalt standard de măturareSistem cu două perii ușor de asamblat, cu control și ridicare individuală. Recipient de 800 litri pentru material măturat cu sistem de circulație a apei și rezervor de apă dulce de 185 litri. Sunt disponibile kituri de atașare opționale, cum ar fi peria laterală a treia sau peria pentru buruieni.
Conducere economică și ecologică
- Valori de emisie sub EU STAGE V datorită sistemului Common Rail și filtrului de particule diesel.
- Pentru aplicații din zonele verzi urbane.
- Consumul redus de combustibil protejează mediul și scade costurile de exploatare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Motorină
|Tracțiune
|Transmisie integrala
|Producator motoare
|Yanmar
|Putere motor (kW)
|26
|Capacitate cilindru (cm³)
|1650
|Cilindru
|3
|Standard emisii
|STAGE V
|Viteza de conducere (km/h)
|25
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1630
|Recipient murdărie (l)
|1000
|Rezervor de apă (l)
|150
|Rezervor de apă curată (l)
|185
|Ampatament (mm)
|1500
|Greutate totală admisă (kg)
|2500
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Echipament
- Filtru particule
- Furtun de aspiratie frunze
- Indicator temperatura
- Contor ore de functionare pentru utilajul de maturat
- Scaun confortabil
- Incalzire si aer conditionat
- Incalzire
- Aspirare
- Viteza reglabila matura laterala
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Cabina panoramica si geamuri de siguranta, 2 oglinzi retrovizoare
- Radio
- Girofar de avertizare
- Sistemul de pulverizare apa suprima praful din jurul periilor laterale si in canalul de aspiratie
- Usi stanga / dreapta
- Utilizare in exterior
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea drumului și umedă. Potrivit și pentru sarcini de transport