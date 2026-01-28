Подметальная машина KM 100/100 R Bp
Удобная, современная подметальная машина для профессионального использования внутри и снаружи помещений с производительностью от 6 000 м²/ч до 7 800 м²/ч.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод: - Двигатель постоянного тока 24 В/750 Вт - 1 педаль для движения вперед и назад - Малый радиус поворота (3350 мм) - Автоматический стояночный тормоз с вакуумной технологией - Автоматическое отключение двигателя, когда водитель покидает сиденье - Эффективная система круглых фильтров с автоматическая очистка фильтра Подметально-вакуумная система: Эта машина использует принцип сброса. Другими словами, роликовая щетка выбрасывает грязь вверх и обратно в контейнер для мусора. Плавающая роликовая щетка автоматически адаптируется к неровным поверхностям. Фильтр и роликовую щетку можно заменить без инструментов. Со встроенным грязезащитным клапаном для крупных отходов, напр. банки, сплит, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и роликовая щетка имеют гидравлический привод. Доступна вторая дополнительная боковая щетка. Контейнер для мусора: оба 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Эксплуатация: основная роликовая щетка и боковая щетка могут автоматически подниматься и опускаться с помощью переключателя. Вперед и назад с помощью одной педали.
Особенности и преимущества
Защита от ударовЗащищает подметальную машину и препятствия в пределах очищаемой площади.
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтраФильтр автоматически очищается при выключении машины — для непрерывной подметания с низким содержанием пыли в течение длительного периода непрерывной работы. Очистка фильтра также может производиться вручную. Фильтр заменяется без применения инструментов.
Простота обслуживанияФильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
- Четкое и логичное расположение всех органов управления на рукоятке и в поле зрения для удобства использования.
- Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/кВт)
|24 / 2,1
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|6000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|7800
|Рабочая ширина (мм)
|700
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1000
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1300
|Мощность батареи (Ач)
|240
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|100
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|6
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|320
|Масса рабочая (кг)
|300
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Полиэфирный круглый фильтр
- Колеса, не оставляющие следов шин
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
Видео
Области применения
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Идеально подходит для подрядчиков по обслуживанию зданий, в секторе розничной торговли или общественных зданиях.
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов