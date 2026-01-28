ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод: - Двигатель постоянного тока 24 В/750 Вт - 1 педаль для движения вперед и назад - Малый радиус поворота (3350 мм) - Автоматический стояночный тормоз с вакуумной технологией - Автоматическое отключение двигателя, когда водитель покидает сиденье - Эффективная система круглых фильтров с автоматическая очистка фильтра Подметально-вакуумная система: Эта машина использует принцип сброса. Другими словами, роликовая щетка выбрасывает грязь вверх и обратно в контейнер для мусора. Плавающая роликовая щетка автоматически адаптируется к неровным поверхностям. Фильтр и роликовую щетку можно заменить без инструментов. Со встроенным грязезащитным клапаном для крупных отходов, напр. банки, сплит, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и роликовая щетка имеют гидравлический привод. Доступна вторая дополнительная боковая щетка. Контейнер для мусора: оба 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Эксплуатация: основная роликовая щетка и боковая щетка могут автоматически подниматься и опускаться с помощью переключателя. Вперед и назад с помощью одной педали.