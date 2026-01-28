Подметальная машина KM 100/100 R Bp

Удобная, современная подметальная машина для профессионального использования внутри и снаружи помещений с производительностью от 6 000 м²/ч до 7 800 м²/ч.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод: - Двигатель постоянного тока 24 В/750 Вт - 1 педаль для движения вперед и назад - Малый радиус поворота (3350 мм) - Автоматический стояночный тормоз с вакуумной технологией - Автоматическое отключение двигателя, когда водитель покидает сиденье - Эффективная система круглых фильтров с автоматическая очистка фильтра Подметально-вакуумная система: Эта машина использует принцип сброса. Другими словами, роликовая щетка выбрасывает грязь вверх и обратно в контейнер для мусора. Плавающая роликовая щетка автоматически адаптируется к неровным поверхностям. Фильтр и роликовую щетку можно заменить без инструментов. Со встроенным грязезащитным клапаном для крупных отходов, напр. банки, сплит, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и роликовая щетка имеют гидравлический привод. Доступна вторая дополнительная боковая щетка. Контейнер для мусора: оба 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Эксплуатация: основная роликовая щетка и боковая щетка могут автоматически подниматься и опускаться с помощью переключателя. Вперед и назад с помощью одной педали.

Особенности и преимущества
Защищает подметальную машину и препятствия в пределах очищаемой площади.
Фильтр автоматически очищается при выключении машины — для непрерывной подметания с низким содержанием пыли в течение длительного периода непрерывной работы. Очистка фильтра также может производиться вручную. Фильтр заменяется без применения инструментов.
Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
  • Четкое и логичное расположение всех органов управления на рукоятке и в поле зрения для удобства использования.
  • Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/кВт) 24 / 2,1
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 6000
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 7800
Рабочая ширина (мм) 700
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1000
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1300
Мощность батареи (Ач) 240
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 100
Преодолеваемый подъем (%) 15
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 320
Масса рабочая (кг) 300
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Колеса, не оставляющие следов шин

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
Видео

Области применения
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Идеально подходит для подрядчиков по обслуживанию зданий, в секторе розничной торговли или общественных зданиях.
  • Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
