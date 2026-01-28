DESCRIERE TEHNICA: Actionare: - motor cu curent continuu cu 24 V / 750 W - Pedala pentru rulare in fata si in spate - Cerc de viraj mic (3350 mm) - Frana pentru blocare automata cu tehnica pentru subpresiune - oprire automata a motorului in momentul in care postul de conducere este parasit - sistem rotund pentru filtrare eficient pentru curatarea automata a filtrelor Sistem de maturare / aspirare: Aparatul lucreaza dupa principiul de aruncare peste cap ceea ce inseamna ca materia maturata este transportata de catre matura cilindrica in spate in recipientul pentru mizerie. Matura cilindrica este agatata oscilant si se acomodeaza denivelarilor de pe podele. Atat filtrul cat si matura cilindrica pricipala pot fi schimbate simpul fara a fi necesare scule suplimentare. Clapeta pentru mizerie mare incorporata permite admiterea mizeriei mari ca si doze de bautura, aschii, pietris sau frunzisumed. Matura laterala si matura cilindrica sunt actionate hidraulic. Optional este disponibila o a doua matura laterala. Recipientul pentru mizerie: Cei doi recipienti pentru mizerie a cate 50 litri pot fi scosi pe lateral. Manuire: Printr-un intrerupator se lasa in jos matura laterala si matura cilindrica principala. Prin pedala de rulare este controlata atat rularea in fata cat si cea inapoi.