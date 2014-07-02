ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод: - Двигатель Honda 6,7 кВт - 1 педаль для движения вперед и назад - Малый радиус поворота (3350 мм) - Автоматический стояночный тормоз с вакуумной технологией - Автоматическое отключение двигателя, когда вы покидаете сиденье Система подметания/пылесоса: Машина работает по по принципу перебрасывания, т. е. отходы транспортируются в контейнер для мусора сзади с помощью подметального катка. Подметальный каток плавает и автоматически адаптируется к неровностям почвы. И фильтр, и основной подметальный валик можно заменить без каких-либо инструментов. Заслонка для крупного мусора позволяет собирать крупный мусор, такой как банки, песок, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и подметальный валик приводятся в действие гидравлически. Вторая боковая щетка доступна в качестве опции. Контейнер для мусора: два 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Управление: боковую щетку и основной подметальный валик можно опустить с помощью переключателя. Движение вперед и назад управляется одной педалью.