Подметальная машина KM 100/100 R G
Удобная и современная подметальная машина для профессионального использования на открытых и закрытых площадках с производительностью от 8000 до 10 400 кв. м/ч.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод: - Двигатель Honda 6,7 кВт - 1 педаль для движения вперед и назад - Малый радиус поворота (3350 мм) - Автоматический стояночный тормоз с вакуумной технологией - Автоматическое отключение двигателя, когда вы покидаете сиденье Система подметания/пылесоса: Машина работает по по принципу перебрасывания, т. е. отходы транспортируются в контейнер для мусора сзади с помощью подметального катка. Подметальный каток плавает и автоматически адаптируется к неровностям почвы. И фильтр, и основной подметальный валик можно заменить без каких-либо инструментов. Заслонка для крупного мусора позволяет собирать крупный мусор, такой как банки, песок, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и подметальный валик приводятся в действие гидравлически. Вторая боковая щетка доступна в качестве опции. Контейнер для мусора: два 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Управление: боковую щетку и основной подметальный валик можно опустить с помощью переключателя. Движение вперед и назад управляется одной педалью.
Особенности и преимущества
Защита от ударовЗащищает подметальную машину и препятствия в пределах очищаемой площади.
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтраФильтр автоматически очищается при выключении машины — для непрерывной подметания с низким содержанием пыли в течение длительного периода непрерывной работы. Очистка фильтра также может производиться вручную. Фильтр заменяется без применения инструментов.
Простота обслуживанияФильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
- Четкое и логичное расположение всех органов управления на рукоятке и в поле зрения для удобства использования.
- Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Четырехтактный двигатель
|Мощность привода (кВт)
|6,7
|Тип привода
|Бензин
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|8000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|10400
|Рабочая ширина (мм)
|700
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1000
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1300
|Бункер (л)
|100
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|8
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|6
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|340
|Масса рабочая (кг)
|300
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Полиэфирный круглый фильтр
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
Видео
Области применения
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Идеально подходит для подрядчиков по обслуживанию зданий, в секторе розничной торговли или общественных зданиях.
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов