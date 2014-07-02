DESCRIERE TEHNICA: Actionare: - Motor Honda de 6,7 kW - 1 pedală pentru deplasare înainte și înapoi - cerc mic de rotire (3350 mm)- Frana pentru blocare automata cu vacuum - oprire automata a motorului in momentul in care postul de conducere este parasit.Sistem de maturare / aspirare: Aparatul functioneaza dupa principiul aruncarii in spate ceea ce inseamna ca murdaria transportata de catre rola in spate in recipientul pentru mizerie. Peria rola suspendata se adapteaza automat denivelarilor de pe podele. Atat filtrul cat si rola principala de stergere pot fi schimbate simplu fara a fi necesare scule suplimentare. Clapeta incorporata pentru murdarie grosiera permite colectarea murdariei mari de tipul dozelor, aschii, pietris sau frunzis umed. Peria laterala si rola principala sunt actionate hidraulic. Optional este disponibila o a doua perie laterala. Recipientul pentru mizerie: Cele doua containere pentru murdarie a cate 50 litri pot fi scosi pe lateral. Manuire: Printr-un intrerupator se lasa in jos peria laterala si rola principala. Deplasare in fata si in spate este controlata printr-o singura pedala.