Masina de maturat-aspirat KM 100/100 R G
Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 8.000 - la 10.400 mp/h.
DESCRIERE TEHNICA: Actionare: - Motor Honda de 6,7 kW - 1 pedală pentru deplasare înainte și înapoi - cerc mic de rotire (3350 mm)- Frana pentru blocare automata cu vacuum - oprire automata a motorului in momentul in care postul de conducere este parasit.Sistem de maturare / aspirare: Aparatul functioneaza dupa principiul aruncarii in spate ceea ce inseamna ca murdaria transportata de catre rola in spate in recipientul pentru mizerie. Peria rola suspendata se adapteaza automat denivelarilor de pe podele. Atat filtrul cat si rola principala de stergere pot fi schimbate simplu fara a fi necesare scule suplimentare. Clapeta incorporata pentru murdarie grosiera permite colectarea murdariei mari de tipul dozelor, aschii, pietris sau frunzis umed. Peria laterala si rola principala sunt actionate hidraulic. Optional este disponibila o a doua perie laterala. Recipientul pentru mizerie: Cele doua containere pentru murdarie a cate 50 litri pot fi scosi pe lateral. Manuire: Printr-un intrerupator se lasa in jos peria laterala si rola principala. Deplasare in fata si in spate este controlata printr-o singura pedala.
Caracteristici si beneficii
Protectie impotriva lovirii.Pprotejeaza matura si obstacolele din zona care este curatata
Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule.
Pohodlná údržbaSchimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.
Concept de operare simpla
- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Putere de antrenare (kW)
|6,7
|Angrenaj
|Benzina
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|8000
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|10400
|Lățime de lucru (mm)
|700
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1300
|Recipient murdărie (l)
|100
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|8
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|340
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|300
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtru rotund din poliester
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- Perfect pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, în sectorul de vânzări cu amănuntul sau pentru clădirile publice.
- De asemenea, potrivită pentru ateliere, școli, stații de servicii sau reprezentanțe auto
- De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor