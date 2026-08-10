Подметальная машина KM 105/110 R G
Вакуумная подметально-уборочная машина с системой очистки фильтра Tact, уникальной серповидной боковой щеткой для подметания, автоматической регулировкой основного подметального ролика в зависимости от степени износа с помощью системы Teach и новой концепции подметания.
Индивидуально настраиваемая подметальная машина с ручным низким опорожнением. Запатентованная боковая щетка в форме полумесяца позволяет очищать углы за один проход! Очищает за один проход, в отличие от других машин, которым требуется от 5 до 7 проходов, и нет необходимости подметать вручную. Расположение основного подметального катка между задними колесами позволяет преодолевать высокие бордюры без повреждения системы подметания. Система Teach автоматически регулирует износ основного подметального ролика, обеспечивая неизменно превосходные результаты подметания. В зависимости от местности и типа грязи можно выбрать одно из трех значений контактного давления. Еще одной особенностью является запатентованная полностью автоматическая система очистки фильтра Tact для работы без пыли и запатентованная система Kärcher Intelligent Key, которая, среди прочего, контролирует назначение различных прав пользователя. Многофункциональный дисплей обеспечивает четкое меню на 28 языках и отображает информацию, например, об износе роликовой щетки или выбранном контактном давлении роликовой щетки.
Особенности и преимущества
Отклоняющаяся боковая щетка
Инновационная, высокоэффективная и автоматическая система очистки фильтра Tact.
Система обучения
Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
Роликовая щетка на задней оси
Панель управления
Концепция Power Plus
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Гидравлический
|Мощность привода (кВт)
|6,5
|Тип привода
|Бензин
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|7350
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|10150
|Рабочая ширина (мм)
|640
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1050
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1450
|Бункер (л)
|110
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|7
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|453
|Масса рабочая (кг)
|470
|Вес (с упаковкой) (кг)
|454
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Колеса с пневматическими шинами
- Отклоняющаяся боковая щетка
Оснащение
- Автоматическая очистка фильтра
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
- Система Старт/Стоп
- Система обучения
- Система экономии энергии Power Plus (во время движения излишняя энергия переносится на аккумулятор и используется при подъеме в гору)
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact
- Многофункциональный дисплей
- Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.
- Концепция общего доступа
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
- Основная цилиндрическая щетка на задней оси
Области применения
- Парковки
- Производственные площади
- Сферы логистики
- Отели
- Розничная торговля
- Складские помещения
- Тротуары