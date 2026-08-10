De ce sa maturi manual la colturi cand exista o solutie mai buna? KM 105/110 R G - masina de maturat aspirat cu post de conducere cu golire a recipientului electrohidraulica si matura laterala optionala poate curata colturile intr-un singur pas. Versiunea standard convinge, spre deosebire de alte aparate, prin conceptul de curatare la colturi, injumatatind efortul. Pozitionarea periei rola principale intre rotile din spate permite conducerea peste borduri fara sa afecteze sistemul de maturare. Sistemul Teach regleaza automat peria valt principala pentru utilizarea adecvata pentru rezultate optime, constante. Exista disponibile trei setari de presiune, in functie de tipul suprafetei si al murdariei. O alta caracteristica patentata este sistemul automat de curatare al filtrului Tact pentru lucrul fara praf si sitemul Karcher Intelligent Key, care printre altele, controleaza drepturile de utilizare ale diferitilor operatori. Display-ul multifunctional ofera ghidare clara si diferite moduri de afisare cum ar fi informatia despre presiunea utilizata de perie rola.