Masina de maturat-aspirat KM 105/110 R G
Noul concept de maturare si peria laterala. Sistemul de curatare a filtrului Tact si sistemul Teach completeaza gama de caracteristici a acestei masini de maturat aspirat cu post de conducere.
De ce sa maturi manual la colturi cand exista o solutie mai buna? KM 105/110 R G - masina de maturat aspirat cu post de conducere cu golire a recipientului electrohidraulica si matura laterala optionala poate curata colturile intr-un singur pas. Versiunea standard convinge, spre deosebire de alte aparate, prin conceptul de curatare la colturi, injumatatind efortul. Pozitionarea periei rola principale intre rotile din spate permite conducerea peste borduri fara sa afecteze sistemul de maturare. Sistemul Teach regleaza automat peria valt principala pentru utilizarea adecvata pentru rezultate optime, constante. Exista disponibile trei setari de presiune, in functie de tipul suprafetei si al murdariei. O alta caracteristica patentata este sistemul automat de curatare al filtrului Tact pentru lucrul fara praf si sitemul Karcher Intelligent Key, care printre altele, controleaza drepturile de utilizare ale diferitilor operatori. Display-ul multifunctional ofera ghidare clara si diferite moduri de afisare cum ar fi informatia despre presiunea utilizata de perie rola.
Caracteristici si beneficii
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturariiGata cu maturarea manuala suparatoare Curata in colturi la o singura trecere.
Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficientCurata constant porii pentru un rezultat de curatare optim Curatare automata
Sistem TeachCorectie automata perie principala, in functie de uzura Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apasarea unui buton
Kärcher Intelligent Key
- Programabil in 28 de limbi
- Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setarile masinii
Perie principala pe ax spate
- Rulare facila peste borduri
- Acces comod la peria principala; peria poate fi inlocuita in mai putin de 5 minute
Panou de comanda
- Datele masinii apar pe afisaj (de ex., afisarea uzurii periei principale)
- Codificarea pe culori
Concept Power Plus
- Puterea in exces generata in miscare este transferata catre baterie.
- La rularea in panta, puterea suplimentara este utilizata pentru motor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|hidraulic
|Putere de antrenare (kW)
|6,5
|Angrenaj
|Benzina
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|7350
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|10150
|Lățime de lucru (mm)
|640
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1050
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1450
|Recipient murdărie (l)
|110
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|7
|Greutatea cu accesorii (kg)
|453
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|470
|Greutate cu ambalaj (kg)
|454
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Roti pneumatice
- Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii
Echipament
- Curățarea automată a filtrului
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Kärcher Intelligent Key
- Sistem de pornire/oprire
- Sistem Teach
- Sistem Power Plus
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Curatarea filtrului Tact
- Ecran multifunctional
- Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului
- Concept divizat de mentenanta
- Posibilitate de prindere Home Base
- Perie valt principala pe osia din spate
Domenii de intrebuintare
- Parcari auto
- Unitati de productie
- Zone logistice
- Hoteluri
- Retail
- Spatii de depozitare
- Alei