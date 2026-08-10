Индивидуально настраиваемая подметальная машина с гидравлическим подъемником контейнера. Запатентованная боковая щетка в форме полумесяца позволяет очищать углы за один проход! Очищает за один проход, в отличие от других машин, которым требуется от 5 до 7 проходов, и нет необходимости подметать вручную. Расположение основного подметального катка между задними колесами позволяет преодолевать высокие бордюры без повреждения системы подметания. Система Teach автоматически регулирует износ основного подметального ролика, обеспечивая неизменно превосходные результаты подметания. В зависимости от местности и типа грязи можно выбрать одно из трех значений контактного давления. Еще одной особенностью является запатентованная полностью автоматическая система очистки фильтра Tact для работы без пыли и запатентованная система Kärcher Intelligent Key, которая, среди прочего, контролирует назначение различных прав пользователя. Многофункциональный дисплей обеспечивает четкое меню на 28 языках и отображает информацию, например, об износе роликовой щетки или выбранном контактном давлении роликовой щетки.