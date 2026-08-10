Masina de maturat-aspirat configurabila individual, disponibila cu ridicare hidraulica a recipientului. Optional, peria rotativa laterala brevetata permite curatarea in colturi la o singura trecere! Curata la o singura trecere, spre deosebire de alte masini care necesita 5 - 7 treceri si nu mai este nevoie de curatare manuala. Pozitionarea rolei principale de stergere principale intre rotile din spate permite deplasarea peste borduri inalte, fara deteriorarea sistemului de maturare. Sistemul Teach regleaza automat rola principala, in functie de uzura, pentru rezultate de maturare consecvente, optime. Sunt disponibile trei optiuni de presiuni de contact, in functie de suprafata si de tipul de murdarie. O alta caracteristica este sistemul de curatare a filtrului Tact pentru operarea fara praf, alaturi de sistemul brevetat Kärcher Intelligent Key, care, printre altele, controleaza alocarea diferitelor drepturi de utilizator. Afisajul multifunctional ofera un meniu in 28 de limbi si afiseaza, de ex., informatiile privind uzura rolei principale sau presiunea de contact selectate.