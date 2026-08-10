Подметальная машина KM 125/130 Bp + KSSB
Благодаря очистке фильтра Tact вы можете работать с этим пылесосом практически без пыли. Система обучения и опциональная широкая боковая щетка в форме полумесяца также экономят время и ресурсы.
Экономьте время и ресурсы одновременно. И если подметально-уборочной машины KM 125/130 R Bp, оснащенной экологически чистым электроприводом, недостаточно, вы также экономите время и ресурсы благодаря продуманной концепции подметания, которая вдвое сокращает количество проходов при подметании. углы по сравнению с другими машинами. Если вы выберете дополнительную заметающую боковую щетку в форме полумесяца, одного прохода будет достаточно для подметания углов без ручной зачистки углов. Даже большие ступени можно безболезненно преодолевать, так как основной подметальный каток расположен между задними колесами, а система обучения контролирует износ, автоматически адаптируя каток к необходимой высоте, всегда гарантируя наилучшие результаты подметания. Одним нажатием кнопки можно установить три значения давления прижима, чтобы приспособиться к разным уровням загрязнения и типам поверхностей. Запатентованная система очистки фильтра Tact обеспечивает работу без пыли, а интеллектуальная система ключей Kärcher упрощает настройку различных прав пользователя. На многофункциональном дисплее отображаются важные параметры, такие как информация об износе роликовых щеток и выбранном контактном давлении.
Особенности и преимущества
Боковая щетка в форме полумесяца
- Нет больше утомительного подметания вручную.
- Очищает углы за один проход.
- Устраняет необходимость в ручной предварительной очистке или нескольких проходах, тем самым экономя средства.
Инновационная, высокоэффективная и автоматическая система очистки фильтра Tact.
- Постоянно очищайте поры для оптимального результата очистки.
- Автоматическая очистка.
- Фильтрующие элементы с 4-кратной производительностью.
Система обучения
- Автоматическая коррекция роликовой щетки в зависимости от износа.
- Три контактных давления, выбираемые нажатием кнопки.
- Меньший износ в экономичном режиме.
Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
- Программируется на 28 различных языках.
- Назначение прав пользователя для настроек машины.
- Машиной можно управлять только с помощью Kärcher Intelligent Key.
Роликовая щетка на задней оси
- Легче заезжать через высокие бордюры.
- Легкий доступ к роликовой щетке, замена щеточного ролика менее чем за 5 минут.
- Роликовую щетку можно проверить за считанные секунды.
Панель управления
- На дисплее отображаются данные машины (например, индикатор износа валиков основной щетки).
- Цветовое кодирование.
- Переключатель EASY Operation для запуска машины, транспортировки и подметания.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Гидравлический
|Мощность привода (кВт)
|2,15
|Тип привода
|Батарея
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|10000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|13600
|Рабочая ширина (мм)
|880
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1250
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1700
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Бункер (л)
|130
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|530,8
|Масса рабочая (кг)
|840
|Вес (с упаковкой) (кг)
|530,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Колеса с пневматическими шинами
- Отклоняющаяся боковая щетка
Оснащение
- Автоматическая очистка фильтра
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
- Система Старт/Стоп
- Система обучения
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact
- Многофункциональный дисплей
- Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.
- Концепция общего доступа
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
- Основная цилиндрическая щетка на задней оси
- Динамичное подметание
Видео
Области применения
- Парковки
- Производственные площади
- Сферы логистики
- Отели
- Розничная торговля
- Складские помещения
- Тротуары