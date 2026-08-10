Экономьте время и ресурсы одновременно. И если подметально-уборочной машины KM 125/130 R Bp, оснащенной экологически чистым электроприводом, недостаточно, вы также экономите время и ресурсы благодаря продуманной концепции подметания, которая вдвое сокращает количество проходов при подметании. углы по сравнению с другими машинами. Если вы выберете дополнительную заметающую боковую щетку в форме полумесяца, одного прохода будет достаточно для подметания углов без ручной зачистки углов. Даже большие ступени можно безболезненно преодолевать, так как основной подметальный каток расположен между задними колесами, а система обучения контролирует износ, автоматически адаптируя каток к необходимой высоте, всегда гарантируя наилучшие результаты подметания. Одним нажатием кнопки можно установить три значения давления прижима, чтобы приспособиться к разным уровням загрязнения и типам поверхностей. Запатентованная система очистки фильтра Tact обеспечивает работу без пыли, а интеллектуальная система ключей Kärcher упрощает настройку различных прав пользователя. На многофункциональном дисплее отображаются важные параметры, такие как информация об износе роликовых щеток и выбранном контактном давлении.