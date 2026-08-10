Подметальная машина KM 125/130 Bp + KSSB

Благодаря очистке фильтра Tact вы можете работать с этим пылесосом практически без пыли. Система обучения и опциональная широкая боковая щетка в форме полумесяца также экономят время и ресурсы.

Экономьте время и ресурсы одновременно. И если подметально-уборочной машины KM 125/130 R Bp, оснащенной экологически чистым электроприводом, недостаточно, вы также экономите время и ресурсы благодаря продуманной концепции подметания, которая вдвое сокращает количество проходов при подметании. углы по сравнению с другими машинами. Если вы выберете дополнительную заметающую боковую щетку в форме полумесяца, одного прохода будет достаточно для подметания углов без ручной зачистки углов. Даже большие ступени можно безболезненно преодолевать, так как основной подметальный каток расположен между задними колесами, а система обучения контролирует износ, автоматически адаптируя каток к необходимой высоте, всегда гарантируя наилучшие результаты подметания. Одним нажатием кнопки можно установить три значения давления прижима, чтобы приспособиться к разным уровням загрязнения и типам поверхностей. Запатентованная система очистки фильтра Tact обеспечивает работу без пыли, а интеллектуальная система ключей Kärcher упрощает настройку различных прав пользователя. На многофункциональном дисплее отображаются важные параметры, такие как информация об износе роликовых щеток и выбранном контактном давлении.

Особенности и преимущества
Боковая щетка в форме полумесяца
  • Нет больше утомительного подметания вручную.
  • Очищает углы за один проход.
  • Устраняет необходимость в ручной предварительной очистке или нескольких проходах, тем самым экономя средства.
Инновационная, высокоэффективная и автоматическая система очистки фильтра Tact.
  • Постоянно очищайте поры для оптимального результата очистки.
  • Автоматическая очистка.
  • Фильтрующие элементы с 4-кратной производительностью.
Система обучения
  • Автоматическая коррекция роликовой щетки в зависимости от износа.
  • Три контактных давления, выбираемые нажатием кнопки.
  • Меньший износ в экономичном режиме.
Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
  • Программируется на 28 различных языках.
  • Назначение прав пользователя для настроек машины.
  • Машиной можно управлять только с помощью Kärcher Intelligent Key.
Роликовая щетка на задней оси
  • Легче заезжать через высокие бордюры.
  • Легкий доступ к роликовой щетке, замена щеточного ролика менее чем за 5 минут.
  • Роликовую щетку можно проверить за считанные секунды.
Панель управления
  • На дисплее отображаются данные машины (например, индикатор износа валиков основной щетки).
  • Цветовое кодирование.
  • Переключатель EASY Operation для запуска машины, транспортировки и подметания.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Гидравлический
Мощность привода (кВт) 2,15
Тип привода Батарея
Макс. производительность по площади (м²/ч) 10000
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 13600
Рабочая ширина (мм) 880
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1250
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1700
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Бункер (л) 130
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 8
Вес (с аксессуарами) (кг) 530,8
Масса рабочая (кг) 840
Вес (с упаковкой) (кг) 530,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1800 x 1500 x 1450

Scope of supply

  • Колеса с пневматическими шинами
  • Отклоняющаяся боковая щетка

Оснащение

  • Автоматическая очистка фильтра
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
  • Система Старт/Стоп
  • Система обучения
  • Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
  • Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact
  • Многофункциональный дисплей
  • Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.
  • Концепция общего доступа
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
  • Основная цилиндрическая щетка на задней оси
  • Динамичное подметание
Подметальная машина KM 125/130 Bp + KSSB
Подметальная машина KM 125/130 Bp + KSSB

Видео

Области применения
  • Парковки
  • Производственные площади
  • Сферы логистики
  • Отели
  • Розничная торговля
  • Складские помещения
  • Тротуары
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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