Economiseste timp si resurse. Si daca dotarea masini de maturat-aspirat cu post de conducere KM 125/130 R Bp cu un motor electric, prietenos cu mediul, scutesti multe resurse si timp datorita conceptului bine gandit de stergere ce injumatateste numarul de etape necesare curatarii colturilor, fata de alte aparate. Daca alegeti peria optionala laterala, colturile se pot curata dintr-un singur pas, fara nicio alta interventie manuala. Chiar si treptele mari pot fi sterse fara probleme deoarece peria principala este amplasata intre rotile din spate, in timp ce Teach System monitorizeaza uzura, adaptand automat periile la inaltimea solicitata, asigurand intotdeauna cele mai bune rezultate posibile. Trei niveluri ale presiunii de contact pot fi setate prin apasarea unui buton pentru reglarea in functie de tipul de suprafata si de murdarie. Sistemul brevetat de curatare a filtrului Tact asigura lucrul fara praf, si sistemul Intelligent Key ajuta la setarea unor drepturi speciale pentru diferiti utilizatori. Operatorul poate vedea presiunea de contact si nivelul de uzura afisata clar pe display-ul multifunctional