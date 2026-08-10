Masina de maturat-aspirat KM 125/130 Bp + KSSB
Datorita sistemului de curatare a filtrului Tact, se poate lucra cu acest aparat aproape fara praf. Sistemul Teach si optionala peria laterala ajuta la economisirea timpului si resurselor.
Economiseste timp si resurse. Si daca dotarea masini de maturat-aspirat cu post de conducere KM 125/130 R Bp cu un motor electric, prietenos cu mediul, scutesti multe resurse si timp datorita conceptului bine gandit de stergere ce injumatateste numarul de etape necesare curatarii colturilor, fata de alte aparate. Daca alegeti peria optionala laterala, colturile se pot curata dintr-un singur pas, fara nicio alta interventie manuala. Chiar si treptele mari pot fi sterse fara probleme deoarece peria principala este amplasata intre rotile din spate, in timp ce Teach System monitorizeaza uzura, adaptand automat periile la inaltimea solicitata, asigurand intotdeauna cele mai bune rezultate posibile. Trei niveluri ale presiunii de contact pot fi setate prin apasarea unui buton pentru reglarea in functie de tipul de suprafata si de murdarie. Sistemul brevetat de curatare a filtrului Tact asigura lucrul fara praf, si sistemul Intelligent Key ajuta la setarea unor drepturi speciale pentru diferiti utilizatori. Operatorul poate vedea presiunea de contact si nivelul de uzura afisata clar pe display-ul multifunctional
Caracteristici si beneficii
Perie laterala
- Gata cu maturarea manuala suparatoare
- Curata in colturi la o singura trecere.
- Elimina necesitatea maturarii preliminare manuale sau a trecerilor multiple si reduce costurile.
Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient
- Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
- Curatare automata
- Elemente de filtrare cu performanta 4x mai mare
Sistem Teach
- Corectie automata perie principala, in functie de uzura
- Trei niveluri de presiune de contact selectabile printr-o apasare de buton
- Uzura redusa in modul Eco
Kärcher Intelligent Key
- Programabil in 28 de limbi
- Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setarile masinii
- Masina poate fi actionata cu Kärcher Intelligent Key
Perie principala pe ax spate
- Rulare facila peste borduri
- Acces comod la peria principala; peria poate fi inlocuita in mai putin de 5 minute
- Peria rola poate fi verificata in cateva secunde
Panou de comanda
- Datele mașinii sunt prezentate pe ecran (de exemplu, afișarea uzurii rolei principale de măturare).
- Codificarea pe culori
- Comutator de operare Easy pentru functiil de pornire, transport si maturare ale masinii
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|hidraulic
|Putere de antrenare (kW)
|2,15
|Angrenaj
|Baterie
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|10000
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|13600
|Lățime de lucru (mm)
|880
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1250
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1700
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Recipient murdărie (l)
|130
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|8
|Greutatea cu accesorii (kg)
|530,8
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|840
|Greutate cu ambalaj (kg)
|530,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Roti pneumatice
- Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii
Echipament
- Curățarea automată a filtrului
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Kärcher Intelligent Key
- Sistem de pornire/oprire
- Sistem Teach
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Curatarea filtrului Tact
- Ecran multifunctional
- Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului
- Concept divizat de mentenanta
- Posibilitate de prindere Home Base
- Perie valt principala pe osia din spate
- Maturare dinamica
Video
Domenii de intrebuintare
- Parcari auto
- Unitati de productie
- Zone logistice
- Hoteluri
- Retail
- Spatii de depozitare
- Alei