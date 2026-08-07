Столь же уникальный, как и ваши требования: легко настраиваемый пылесос KM 125/130 R Bp Pack с электрогидравлическим опорожнением контейнеров. Даже стандартная версия впечатляет при уборке углов своей огромной экономией времени, поскольку KM 125 требует вдвое меньше проходов, чем другие машины, при подметании углов. Опциональная подметающая серповидная боковая щетка сводит усилия к одному проходу — подметание углов вручную становится излишним. Благодаря дополнительным патентам, таким как очистка фильтра Tact, вы можете работать без пыли, одновременно определяя различные права пользователя с помощью интеллектуальной системы ключей Kärcher. Препятствия можно преодолевать без вреда для себя, так как основной подметальный каток расположен между задними колесами. При обнаружении износа система обучения автоматически регулирует высоту ролика, гарантируя наилучшие результаты подметания. С различными уровнями загрязнения и поверхности можно справиться с помощью трех выбираемых контактных давлений. Выбранное контактное давление и состояние износа надежно отображаются на многофункциональном дисплее. Эта версия с электроприводом также позволяет использовать его внутри помещений.