Подметальная машина KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
Легко настраиваемая подметально-пылесосная подметальная машина с электроприводом, системой очистки фильтра Tact, дополнительной серповидной боковой щеткой и системой Teach для регулировки износа основного подметального ролика.
Столь же уникальный, как и ваши требования: легко настраиваемый пылесос KM 125/130 R Bp Pack с электрогидравлическим опорожнением контейнеров. Даже стандартная версия впечатляет при уборке углов своей огромной экономией времени, поскольку KM 125 требует вдвое меньше проходов, чем другие машины, при подметании углов. Опциональная подметающая серповидная боковая щетка сводит усилия к одному проходу — подметание углов вручную становится излишним. Благодаря дополнительным патентам, таким как очистка фильтра Tact, вы можете работать без пыли, одновременно определяя различные права пользователя с помощью интеллектуальной системы ключей Kärcher. Препятствия можно преодолевать без вреда для себя, так как основной подметальный каток расположен между задними колесами. При обнаружении износа система обучения автоматически регулирует высоту ролика, гарантируя наилучшие результаты подметания. С различными уровнями загрязнения и поверхности можно справиться с помощью трех выбираемых контактных давлений. Выбранное контактное давление и состояние износа надежно отображаются на многофункциональном дисплее. Эта версия с электроприводом также позволяет использовать его внутри помещений.
Особенности и преимущества
Боковая щетка в форме полумесяца
Инновационная, высокоэффективная и автоматическая система очистки фильтра Tact.
Система обучения
Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
Роликовая щетка на задней оси
Панель управления
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Гидравлический
|Мощность привода (В/кВт)
|24 / 2,15
|Тип привода
|Батарея
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|10000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|13600
|Рабочая ширина (мм)
|880
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1250
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1700
|Мощность батареи (Ач)
|400
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|прим. 4
|Бункер (л)
|130
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|838,06
|Масса рабочая (кг)
|840
|Вес (с упаковкой) (кг)
|840,06
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Колеса с пневматическими шинами
- Отклоняющаяся боковая щетка
Оснащение
- Автоматическая очистка фильтра
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
- Система Старт/Стоп
- Система обучения
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact
- Многофункциональный дисплей
- Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.
- Концепция общего доступа
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
- Основная цилиндрическая щетка на задней оси
- Динамичное подметание
Видео
Области применения
- Парковки
- Производственные площади
- Сферы логистики
- Отели
- Розничная торговля
- Складские помещения
- Тротуары