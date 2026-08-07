Unic ca si cerintele tale: usor de adaptat preferintelor masina de maturat-aspirat cu post de conducere KM 125/130 R Bp Pack cu golire electrohidraulica a containerului. Chiar si versiunea standard impresioneaza la curatarea colturilor prin marea economie de timp obtinuta, intrucat KM 125 necesita mai putin de jumatate din numarul pasilor de care au nevoie alte masini pentru aceasta operatiune. Peria laterala, ce permite maturarea colturilor intr-o singura etapa, face ca munca manuala sa nu mai fie necesara. Curatarea filtrului Tact complet automata permite teoretic, curatarea fara praf, in timp ce sistemul Intelligent Key permite acordarea anumitor facilitati diferitilor utilizatori. Obstacolele pot fi depasite cu usurinta, intrucat peria principala este amplasata intre rotile din spate, asigurand cele mai bune rezultate de curatare. Daca uzura este detectata, sistemul Teach regleaza automat inaltimea periei. Se poate regla si nivelul presiunii de contact in functie de nivelurile diferite de murdarie sau tipurile de suprafete. Nivelul selectat al presiunii de contact si gradul de uzura sunt afisate pe display-ul multifunctional. Aceasta versiune cu motor electric permite totodata si utilizarea la interior.