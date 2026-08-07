Masina de maturat-aspirat KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB

Usor de particularizat, masina de maturat-aspirat cu motor electric, functie de curatare a filtrului Tact, perie suplimentara de maturat in lateral si System Teach pentru ajustare in functie de uzura a rolei principale de maturat

Unic ca si cerintele tale: usor de adaptat preferintelor masina de maturat-aspirat cu post de conducere KM 125/130 R Bp Pack cu golire electrohidraulica a containerului. Chiar si versiunea standard impresioneaza la curatarea colturilor prin marea economie de timp obtinuta, intrucat KM 125 necesita mai putin de jumatate din numarul pasilor de care au nevoie alte masini pentru aceasta operatiune. Peria laterala, ce permite maturarea colturilor intr-o singura etapa, face ca munca manuala sa nu mai fie necesara. Curatarea filtrului Tact complet automata permite teoretic, curatarea fara praf, in timp ce sistemul Intelligent Key permite acordarea anumitor facilitati diferitilor utilizatori. Obstacolele pot fi depasite cu usurinta, intrucat peria principala este amplasata intre rotile din spate, asigurand cele mai bune rezultate de curatare. Daca uzura este detectata, sistemul Teach regleaza automat inaltimea periei. Se poate regla si nivelul presiunii de contact in functie de nivelurile diferite de murdarie sau tipurile de suprafete. Nivelul selectat al presiunii de contact si gradul de uzura sunt afisate pe display-ul multifunctional. Aceasta versiune cu motor electric permite totodata si utilizarea la interior.

Caracteristici si beneficii
Perie laterala
  • Gata cu maturarea manuala suparatoare
  • Curata in colturi la o singura trecere.
  • Elimina necesitatea maturarii preliminare manuale sau a trecerilor multiple si reduce costurile.
Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient
  • Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
  • Curatare automata
  • Elemente de filtrare cu performanta 4x mai mare
Sistem Teach
  • Corectie automata perie principala, in functie de uzura
  • Trei niveluri de presiune de contact selectabile printr-o apasare de buton
  • Uzura redusa in modul Eco
Kärcher Intelligent Key
  • Programabil in 28 de limbi
  • Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setarile masinii
  • Masina poate fi actionata cu Kärcher Intelligent Key
Perie principala pe ax spate
  • Rulare facila peste borduri
  • Acces comod la peria principala; peria poate fi inlocuita in mai putin de 5 minute
  • Peria rola poate fi verificata in cateva secunde
Panou de comanda
  • Datele mașinii sunt prezentate pe ecran (de exemplu, afișarea uzurii rolei principale de măturare).
  • Codificarea pe culori
  • Comutator de operare Easy pentru functiil de pornire, transport si maturare ale masinii

Specificații tehnice

Date tehnice

Tracțiune hidraulic
Putere de antrenare (V/kW) 24 / 2,15
Angrenaj Baterie
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 10000
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) 13600
Lățime de lucru (mm) 880
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1250
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1700
Capacitatea bateriei (Ah) 400
Tensiunea bateriei (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) approx. 4
Recipient murdărie (l) 130
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza de lucru (km/h) 8
Greutatea cu accesorii (kg) 838,1
Greutate, gata de funcționare (kg) 840
Greutate cu ambalaj (kg) 840,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1800 x 1500 x 1450

Scope of supply

  • Baterie și încărcător inclus pe aparat
  • Roti pneumatice
  • Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii

Echipament

  • Curățarea automată a filtrului
  • Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
  • Principiul măturării de deasupra capului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Indicator baterie
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Kärcher Intelligent Key
  • Sistem de pornire/oprire
  • Sistem Teach
  • Reglarea automata la uzura a periei valt principale
  • Curatarea filtrului Tact
  • Ecran multifunctional
  • Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului
  • Concept divizat de mentenanta
  • Posibilitate de prindere Home Base
  • Perie valt principala pe osia din spate
  • Maturare dinamica
Masina de maturat-aspirat KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
Masina de maturat-aspirat KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB

Video

Domenii de intrebuintare
  • Parcari auto
  • Unitati de productie
  • Zone logistice
  • Hoteluri
  • Retail
  • Spatii de depozitare
  • Alei
Accesorii
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