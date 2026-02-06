Подметальная машина KM 85/50 R Bp

С KM 85/50 R вы входите в мир подметальных машин с сиденьем. Машина чрезвычайно маневренна и компактна, проста в эксплуатации и может похвастаться высокой производительностью.

KM 85/50 R, наша подметальная машина с питанием от аккумулятора, идеально подходит для тесных и перегруженных участков. Его компактный дизайн и высокая маневренность позволяют выполнять работы по уборке в любом месте с ограниченным пространством, узкими коридорами или большим количеством углов. Тот факт, что эта модель начального уровня также может похвастаться впечатляющей производительностью на открытом воздухе, является доказательством ее универсальности и эффективности. Кроме того, машина очень проста в эксплуатации и обслуживании. Так, например, большой пылевой фильтр, обеспечивающий работу без пыли, можно легко очистить из рабочего положения. Кроме того, можно получить доступ к компонентам через широко открывающуюся крышку и заменить плавающий основной подметальный ролик без инструментов. Определить, когда пора менять ролик, можно по индикатору износа, который легко читается снаружи. Нет необходимости в последующем настраивать систему подметания – даже неровные участки пола всегда подметаются без остатка. Вращающаяся боковая щетка эффективно предотвращает повреждения, а скорость ее вращения можно регулировать при необходимости. Интегрированная система Home Base также позволяет носить с собой другие чистящие средства.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 85/50 R Bp: Продуманная концепция контейнера
2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Подметальная машина KM 85/50 R Bp: Эффективная система фильтрации
Плоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Подметальная машина KM 85/50 R Bp: Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Наглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
  • Надежные и практичные соединения для простоты перевозки прочего уборочного инвентаря
  • Для удобства перевозки щипцов для мусора, щеток, салфеток или, например, дополнительного контейнера
  • Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
  • Можно легко и удобно просматривать снаружи.
  • Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
  • Защищает боковую щетку от повреждений
  • Надежная и крепкая конструкция
  • Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
  • Превосходная маневренность машины
  • Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
  • Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
  • Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
  • Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
  • Нет необходимости в регулировке в следствие износа
  • Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
  • Роликовая щетка и боковые щетки удобно включаются и выключаются с помощью ножной педали.
  • Регулировка объема всасывания для подметания мокрых поверхностей.
  • Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 1000
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 5100
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 6510
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 850
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1085
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 50
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 2,3
3агрузка (кг) макс. 90
Вес (с аксессуарами) (кг) 177,5
Масса рабочая (кг) 230
Вес (с упаковкой) (кг) 179,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1171 x 870 x 1136

Scope of supply

  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Механическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Бункер на колесиках
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
  • Многофункциональный дисплей
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 85/50 R Bp

Видео

Области применения
  • Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны
Принадлежности
