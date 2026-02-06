KM 85/50 R, наша подметальная машина с питанием от аккумулятора, идеально подходит для тесных и перегруженных участков. Его компактный дизайн и высокая маневренность позволяют выполнять работы по уборке в любом месте с ограниченным пространством, узкими коридорами или большим количеством углов. Тот факт, что эта модель начального уровня также может похвастаться впечатляющей производительностью на открытом воздухе, является доказательством ее универсальности и эффективности. Кроме того, машина очень проста в эксплуатации и обслуживании. Так, например, большой пылевой фильтр, обеспечивающий работу без пыли, можно легко очистить из рабочего положения. Кроме того, можно получить доступ к компонентам через широко открывающуюся крышку и заменить плавающий основной подметальный ролик без инструментов. Определить, когда пора менять ролик, можно по индикатору износа, который легко читается снаружи. Нет необходимости в последующем настраивать систему подметания – даже неровные участки пола всегда подметаются без остатка. Вращающаяся боковая щетка эффективно предотвращает повреждения, а скорость ее вращения можно регулировать при необходимости. Интегрированная система Home Base также позволяет носить с собой другие чистящие средства.