Подметальная машина KM 85/50 R Bp
С KM 85/50 R вы входите в мир подметальных машин с сиденьем. Машина чрезвычайно маневренна и компактна, проста в эксплуатации и может похвастаться высокой производительностью.
KM 85/50 R, наша подметальная машина с питанием от аккумулятора, идеально подходит для тесных и перегруженных участков. Его компактный дизайн и высокая маневренность позволяют выполнять работы по уборке в любом месте с ограниченным пространством, узкими коридорами или большим количеством углов. Тот факт, что эта модель начального уровня также может похвастаться впечатляющей производительностью на открытом воздухе, является доказательством ее универсальности и эффективности. Кроме того, машина очень проста в эксплуатации и обслуживании. Так, например, большой пылевой фильтр, обеспечивающий работу без пыли, можно легко очистить из рабочего положения. Кроме того, можно получить доступ к компонентам через широко открывающуюся крышку и заменить плавающий основной подметальный ролик без инструментов. Определить, когда пора менять ролик, можно по индикатору износа, который легко читается снаружи. Нет необходимости в последующем настраивать систему подметания – даже неровные участки пола всегда подметаются без остатка. Вращающаяся боковая щетка эффективно предотвращает повреждения, а скорость ее вращения можно регулировать при необходимости. Интегрированная система Home Base также позволяет носить с собой другие чистящие средства.
Особенности и преимущества
Продуманная концепция контейнера2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Эффективная система фильтрацииПлоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем местеНаглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
- Надежные и практичные соединения для простоты перевозки прочего уборочного инвентаря
- Для удобства перевозки щипцов для мусора, щеток, салфеток или, например, дополнительного контейнера
- Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
- Можно легко и удобно просматривать снаружи.
- Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
- Защищает боковую щетку от повреждений
- Надежная и крепкая конструкция
- Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Превосходная маневренность машины
- Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
- Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
- Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
- Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
- Нет необходимости в регулировке в следствие износа
- Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
- Роликовая щетка и боковые щетки удобно включаются и выключаются с помощью ножной педали.
- Регулировка объема всасывания для подметания мокрых поверхностей.
- Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|6510
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1085
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|3агрузка (кг)
|макс. 90
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|177,5
|Масса рабочая (кг)
|230
|Вес (с упаковкой) (кг)
|179,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Механическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Бункер на колесиках
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Многофункциональный дисплей
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны