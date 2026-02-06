KM 85/50 R, maşina noastră de măturat cu post de conducere, alimentată cu acumulatori, este perfectă pentru zonele închise şi aglomerate. Designul său compact și nivelul ridicat de manevrabilitate înseamnă că lucrările de curățare pot fi efectuate în orice locație în care spațiul este limitat, coridoare, care sunt înguste, sau există un număr mare de colțuri. Faptul că acest model de bază are, de asemenea, performanțe impresionante pentru suprafața acoperită în zonele exterioare este dovada versatilității și eficienței sale. Mașina este, de asemenea, extrem de ușor de operat și de întreținut. Astfel, de exemplu, filtrul de praf mare, care permite lucrul fără praf, poate fi curățat cu ușurință din poziția de operare. În plus, este posibil să se acceseze componentele printr-un intermediul unui capac cu deschidere largă și să se schimbe cilindrul principal de măturare fără unelte. Puteți afla când este momentul să schimbați peria rotativă prin intermediul indicatorului de uzură, care este ușor de citit din exterior. Nu este nevoie să faceți reglări ulterioare ale sistemului de măturare — chiar și secțiunile podelei care sunt neuniforme sunt întotdeauna curățate complet fără urme de reziduuri. Peria laterală rotativă previne în mod eficient deteriorarea, și puteți regla viteza de rotație a acesteia, dacă acest lucru este necesar. Sistemul integrat Home Base permite, de asemenea, transportarea altor ustensile de curăţare.