Masina de maturat-aspirat KM 85/50 R Bp
Cu KM 85/50 R, intri în lumea măturătoarelor cu autoturisme. Mașina este extrem de agilă și compactă, ușor de operat și se mândrește cu performanțe ridicate pe suprafață.
KM 85/50 R, maşina noastră de măturat cu post de conducere, alimentată cu acumulatori, este perfectă pentru zonele închise şi aglomerate. Designul său compact și nivelul ridicat de manevrabilitate înseamnă că lucrările de curățare pot fi efectuate în orice locație în care spațiul este limitat, coridoare, care sunt înguste, sau există un număr mare de colțuri. Faptul că acest model de bază are, de asemenea, performanțe impresionante pentru suprafața acoperită în zonele exterioare este dovada versatilității și eficienței sale. Mașina este, de asemenea, extrem de ușor de operat și de întreținut. Astfel, de exemplu, filtrul de praf mare, care permite lucrul fără praf, poate fi curățat cu ușurință din poziția de operare. În plus, este posibil să se acceseze componentele printr-un intermediul unui capac cu deschidere largă și să se schimbe cilindrul principal de măturare fără unelte. Puteți afla când este momentul să schimbați peria rotativă prin intermediul indicatorului de uzură, care este ușor de citit din exterior. Nu este nevoie să faceți reglări ulterioare ale sistemului de măturare — chiar și secțiunile podelei care sunt neuniforme sunt întotdeauna curățate complet fără urme de reziduuri. Peria laterală rotativă previne în mod eficient deteriorarea, și puteți regla viteza de rotație a acesteia, dacă acest lucru este necesar. Sistemul integrat Home Base permite, de asemenea, transportarea altor ustensile de curăţare.
Caracteristici si beneficii
Concept inteligent pentru container2 rezervoare pentru colectarea simplă și eliminarea în siguranță a deșeurilor. Containerul pentru deșeuri nu are muchii ascuțite și permite golirea fără a lăsa nici un reziduu în urmă. Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire.
Sistem de filtrare performantFiltru cutat plat din poliester. Curăţare eficientă, cu racletă dublă. Acționare ergonomică din poziția de operare. Acces la filtru prin capacul cu deschidere largă, fără a fi nevoie de nici o unealtă.
Ergonomie inteligentă pentru un nivel ridicat de confort la locul de muncăFixare inteligentă și ergonomică a elementelor de operare. Reglarea scaunului șoferului fără a fi nevoie de nici o unealtă. Volan reglabil pe înălțime.
Sistem Home Base și zone de depozitare integrate
- Conexiune versatilă și practică pentru transportul simplu al altor ustensile de curățare.
- Pentru transportul simplu de colector de gunoi, perie, cârpe sau un container suplimentar, de exemplu.
- Zonă de depozitare de mari dimensiuni în spatele mașinii.
Indicator de uzură pentru peria rotativă principală
- Poate fi vizualizată ușor și comod din exterior.
- Determinarea precisă a momentului înlocuirii.
Perie laterală de răsucire
- Protejează peria laterală împotriva deteriorării.
- Design fiabil şi robust.
- Reduce costurile de întreţinere şi reparații.
Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate
- Manevrabilitate excelentă a mașinii.
- De asemenea, ideală pentru zonele aglomerate și înguste.
- Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm).
Reglarea vitezei pentru peria laterală
- Pentru adaptarea vitezei periei laterale la tipul și volumul respectiv de murdărie.
- Reduce orice eliberare a prafului.
Perie rotativă principală de măturare suspendată
- Nu este necesară reglarea în urma uzurii.
- Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor.
Concept de operare extrem de simplu
- Peria cu role și periile laterale pot fi pornite și oprite convenabil cu ajutorul unei pedale.
- Mișcările înainte și înapoi pot fi selectate și reglate comod cu ajutorul unui comutator selector.
- Reglarea volumului de aspirare pentru măturarea suprafețelor umede.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/W)
|24 / 1000
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|5100
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|6510
|Lățime de lucru (mm)
|615
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|850
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1085
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|50
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|2,3
|Capacitate de incarcare (kg)
|max. 90
|Greutatea cu accesorii (kg)
|177,5
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|230
|Greutate cu ambalaj (kg)
|179,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curaţarea mecanica a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Viteza reglabila matura laterala
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Ecran multifunctional
- Posibilitate de prindere Home Base
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și clădirilor mici de logistică
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- De asemenea, pentru proprietăți mai mici, cum ar fi ateliere (mici), curțile școlilor, benzinării sau dealerii de mașini