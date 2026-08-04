Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Наша компактная и маневренная подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack стандартно поставляется с 2 боковыми щетками, аккумулятором и зарядным устройством и впечатляет высокой производительностью.
Компактное, выдающееся оборудование, простое в эксплуатации и очень доступное: наша подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Небольшой размер этой модели начального уровня также делает машину идеальной для работы в узких, перегруженных пространствах, в то время как в помещении и на улице она впечатляет высокой производительностью и может уверенно демонстрировать свои сильные стороны. Две поворотные боковые щетки с регулировкой скорости – справа и слева от машины – большой пылевой фильтр для работы без пыли, индикатор износа на основном подметальном валике, который виден снаружи, а также аккумулятор и аккумулятор зарядное устройство, входит в стандартную комплектацию. Осциллирующий каток не нуждается в дополнительной регулировке и при этом удаляет грязь, не оставляя следов даже на неровной поверхности. Работы по техническому обслуживанию могут быть легко выполнены. Например, пылевой фильтр можно легко очистить от сиденья, а основной подметальный валик можно заменить без использования каких-либо инструментов. Широко открывающийся капот машины обеспечивает удобный доступ к внутренним компонентам. Благодаря интеллектуальной системе Home Base также можно носить с собой дополнительные чистящие средства.
Особенности и преимущества
Продуманная концепция контейнера2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Эффективная система фильтрацииПлоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем местеНаглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
- Удобная переноска, напр. сборщик мусора, щетка, тряпки или контейнеры.
- Большое место для хранения в задней части машины.
- Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
- Можно легко и удобно просматривать снаружи.
- Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
- Защищает боковую щетку от повреждений
- Надежная и крепкая конструкция
- Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Превосходная маневренность машины
- Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
- Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
- Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
- Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
- Нет необходимости в регулировке в следствие износа
- Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
- Движение вперед и назад удобно задавать и регулировать с помощью селекторного переключателя.
- Регулировка объема всасывания для подметания мокрых поверхностей.
- Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|6510
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|6510
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1085
|Мощность батареи (Ач)
|115
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|3агрузка (кг)
|макс. 90
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|257,1
|Масса рабочая (кг)
|238
|Вес (с упаковкой) (кг)
|259,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Механическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Бункер на колесиках
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Многофункциональный дисплей
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов