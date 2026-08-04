Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Наша компактная и маневренная подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack стандартно поставляется с 2 боковыми щетками, аккумулятором и зарядным устройством и впечатляет высокой производительностью.

Компактное, выдающееся оборудование, простое в эксплуатации и очень доступное: наша подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Небольшой размер этой модели начального уровня также делает машину идеальной для работы в узких, перегруженных пространствах, в то время как в помещении и на улице она впечатляет высокой производительностью и может уверенно демонстрировать свои сильные стороны. Две поворотные боковые щетки с регулировкой скорости – справа и слева от машины – большой пылевой фильтр для работы без пыли, индикатор износа на основном подметальном валике, который виден снаружи, а также аккумулятор и аккумулятор зарядное устройство, входит в стандартную комплектацию. Осциллирующий каток не нуждается в дополнительной регулировке и при этом удаляет грязь, не оставляя следов даже на неровной поверхности. Работы по техническому обслуживанию могут быть легко выполнены. Например, пылевой фильтр можно легко очистить от сиденья, а основной подметальный валик можно заменить без использования каких-либо инструментов. Широко открывающийся капот машины обеспечивает удобный доступ к внутренним компонентам. Благодаря интеллектуальной системе Home Base также можно носить с собой дополнительные чистящие средства.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Продуманная концепция контейнера
Продуманная концепция контейнера
2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Эффективная система фильтрации
Эффективная система фильтрации
Плоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Наглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
  • Удобная переноска, напр. сборщик мусора, щетка, тряпки или контейнеры.
  • Большое место для хранения в задней части машины.
  • Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
  • Можно легко и удобно просматривать снаружи.
  • Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
  • Защищает боковую щетку от повреждений
  • Надежная и крепкая конструкция
  • Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
  • Превосходная маневренность машины
  • Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
  • Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
  • Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
  • Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
  • Нет необходимости в регулировке в следствие износа
  • Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
  • Движение вперед и назад удобно задавать и регулировать с помощью селекторного переключателя.
  • Регулировка объема всасывания для подметания мокрых поверхностей.
  • Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 1000
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 6510
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 6510
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 850
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1085
Мощность батареи (Ач) 115
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 50
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 2,3
3агрузка (кг) макс. 90
Вес (с аксессуарами) (кг) 257,1
Масса рабочая (кг) 238
Вес (с упаковкой) (кг) 259,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1350 x 940 x 1170

Scope of supply

  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Механическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Бункер на колесиках
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
  • Многофункциональный дисплей
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Видео

Области применения
  • Компактный дизайн для максимальной маневренности
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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