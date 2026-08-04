Mașina de măturat KM 85/50 R Bp Pack impresionează din toate punctele de vedere. Dimensiunea redusă a acestui model entry-level face, de asemenea, mașina ideală pentru lucrul în spații înguste, aglomerate, în timp ce impresionează în interior și în exterior cu o performanță ridicată a zonei și își poate demonstra punctele forte cu încredere. Două perii laterale rotative cu reglare a vitezei - în dreapta și în stânga mașinii -, un filtru mare de praf pentru lucrul fără praf, un indicator de uzură pe rola principală de măturat care este vizibilă la exterior, precum și o baterie și un încărcător, vin ca standard. Rola oscilantă nu trebuie reajustată și totuși îndepărtează murdăria, lăsând niciun reziduu chiar și pe teren neuniform. Lucrările de întreținere pot fi finalizate cu ușurință. De exemplu, filtrul de praf poate fi curățat convenabil de pe scaun și rola principală de măturat poate fi schimbată fără a fi nevoie de unelte. Datorită sistemului inteligent Home Base este posibil să transportați ustensile suplimentare de curățare.