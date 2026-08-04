Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Наглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Долговечная литий-ионная батарея
Долговечная литий-ионная батарея
Быстрозарядное устройство для полного заряда батареи всего за 2 часа. Необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды. Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи.
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Эффективная система фильтрации
Эффективная система фильтрации
Плоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Продуманная концепция контейнера
  • 2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора
  • Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений
  • Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
  • Надежные и практичные соединения для простоты перевозки прочего уборочного инвентаря
  • Для удобства перевозки щипцов для мусора, щеток, салфеток или, например, дополнительного контейнера
  • Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
  • Можно легко и удобно просматривать снаружи.
  • Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
  • Защищает боковую щетку от повреждений
  • Надежная и крепкая конструкция
  • Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
  • Превосходная маневренность машины
  • Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
  • Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
  • Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
  • Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
  • Нет необходимости в регулировке в следствие износа
  • Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 1000
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 6510
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 6510
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1085
Мощность батареи (Ач) 90
Напряжение батареи (В) 25,6
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Бункер (л) 50
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 2,3
3агрузка (кг) макс. 90
Вес (с аксессуарами) (кг) 210,7
Масса рабочая (кг) 185
Вес (с упаковкой) (кг) 212,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1350 x 1100 x 1300

Scope of supply

  • Колеса, не оставляющие следов шин

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Механическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Бункер на колесиках
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
  • Многофункциональный дисплей
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Области применения
  • Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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