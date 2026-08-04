Masina de maturat-aspirat KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Caracteristici si beneficii
Ergonomie inteligentă pentru un nivel ridicat de confort la locul de muncăFixare inteligentă și ergonomică a elementelor de operare. Reglarea scaunului șoferului fără a fi nevoie de nici o unealtă. Volan reglabil pe înălțime.
Baterie litiu-ion de lungă duratăSistem de baterii fără întreținere fără necesitatea reumplerii cu apă. Timpi lungi de funcționare și productivitate ridicată datorită încărcării rapide și intermediare.
Sistem de filtrare performantFiltru cutat plat din poliester. Curăţare eficientă, cu racletă dublă. Acționare ergonomică din poziția de operare. Acces la filtru prin capacul cu deschidere largă, fără a fi nevoie de nici o unealtă.
Concept inteligent pentru container
- 2 rezervoare pentru colectarea simplă și eliminarea în siguranță a deșeurilor.
- Containerul pentru deșeuri nu are muchii ascuțite și permite golirea fără a lăsa nici un reziduu în urmă.
- Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire.
Sistem Home Base și zone de depozitare integrate
- Conexiune versatilă și practică pentru transportul simplu al altor ustensile de curățare.
- Pentru transportul simplu de colector de gunoi, perie, cârpe sau un container suplimentar, de exemplu.
- Zonă de depozitare de mari dimensiuni în spatele mașinii.
Indicator de uzură pentru peria rotativă principală
- Poate fi vizualizată ușor și comod din exterior.
- Determinarea precisă a momentului înlocuirii.
Perie laterală de răsucire
- Protejează peria laterală împotriva deteriorării.
- Design fiabil şi robust.
- Reduce costurile de întreţinere şi reparații.
Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate
- Manevrabilitate excelentă a mașinii.
- De asemenea, ideală pentru zonele aglomerate și înguste.
- Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm).
Reglarea vitezei pentru peria laterală
- Pentru adaptarea vitezei periei laterale la tipul și volumul respectiv de murdărie.
- Reduce orice eliberare a prafului.
Perie rotativă principală de măturare suspendată
- Nu este necesară reglarea în urma uzurii.
- Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/W)
|24 / 1000
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|6510
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|6510
|Lățime de lucru (mm)
|615
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1085
|Capacitatea bateriei (Ah)
|90
|Tensiunea bateriei (V)
|25,6
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Recipient murdărie (l)
|50
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|2,3
|Capacitate de incarcare (kg)
|max. 90
|Greutatea cu accesorii (kg)
|210,7
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|185
|Greutate cu ambalaj (kg)
|212,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Scope of supply
- Roti, nu lasa urme
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curaţarea mecanica a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Viteza reglabila matura laterala
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Ecran multifunctional
- Posibilitate de prindere Home Base
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și clădirilor mici de logistică
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- De asemenea, pentru proprietăți mai mici, cum ar fi ateliere (mici), curțile școlilor, benzinării sau dealerii de mașini