Подметальная машина KM 90/60 R G

Потужна, компактна і надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R G, яка приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння, ідеально підходить для тривалого прибирання територій на відкритому повітрі.

Оснащена потужним бензиновим двигуном та автоматичною дросельною заслінкою для оптимізації процесу запуску, підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R G ідеально підходить для виконання масштабних прибиральних робіт на відкритому повітрі. Унікальна високоефективна автоматична система очищення встановленого в ній круглого фільтра гарантує стабільність сили всмоктування і роботу без пилоутворення. Завдяки компактній конструкції та системі EASY машина дуже проста в управлінні. У той же час вона вражає високою маневреністю. Крім того, тримачі на її корпусі дозволяють перевозити додатковий ручний інвентар для прибирання.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 90/60 R G: Логично и понятно.
Логично и понятно.
Подметальная машина KM 90/60 R G: Концепция управления EASY Operation
Концепция управления EASY Operation
Подметальная машина KM 90/60 R G: Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Прочная, компактная конструкция с зоной захвата
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Мощность привода (кВт) 6,6
Тип привода Бензин
Макс. производительность по площади (м²/ч) 7200
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 9200
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 900
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1150
Бункер (л) 60
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 8
Площадь поверхности фильтра (м²) 4
Вес (с аксессуарами) (кг) 265
Масса рабочая (кг) 265
Вес (с упаковкой) (кг) 266
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Полиэфирный круглый фильтр

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Пневматически управляемая боковая щетка
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 90/60 R G
Подметальная машина KM 90/60 R G

Видео

Области применения
  • Логистические центры
  • Многоэтажные парковки
  • Склады и другие внутренние помещения
  • Гостиничные комплексы
  • Производственные цеха
  • Небольшие паркинги и автостоянки
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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