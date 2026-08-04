Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G

Alimentată cu benzină, puternică și construită pentru a fi compactă și robustă, mașina de măturat KM 90/60 R G impresionează la curățare în zonele exterioare.

Echipată cu un motor puternic pe benzină și automat pentru un răspuns optim la pornire, mașina de măturat KM 90/60 R G oferă condițiile ideale pentru aplicații complete de curățare în aer liber. Sistemul unic, automat și extrem de eficient de curățare a filtrului asigură lucrul fără praf și minimizează pierderile de aspirare. Datorită sistemului EASY Operation și a construcției sale compacte, mașina este ușor de operat și, în același timp, impresionează prin manevrabilitatea sa. Kitul de fixare Home Base facilitează transportul instrumentelor de curățare suplimentare.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G: Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up.
Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up.
Pentru durata lunga de viata si fiabilitate. Siguranta si manevrabilitate Componente suplimentare ca de exemplu canistra de rezerva sau aparate de curatare manuale pot fi fixate si antrenate.
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G: Concept de operare simpla
Concept de operare simpla
Logic si clar. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat.
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G: Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.
Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.
Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule.
Homebase pentru mai multa flexibilitate
  • Diferite conexiuni practice pentru alte accesorii
  • Usor de transportat, de exemplu, un dispozitiv de curatare particule mici, maturi sau alte recipiente suplimentare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tracțiune Motor în patru timpi
Putere de antrenare (kW) 6,6
Angrenaj Benzina
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 7200
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) 9200
Lățime de lucru (mm) 615
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 900
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1150
Recipient murdărie (l) 60
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 8
Suprafata filtrare (m²) 4
Greutatea cu accesorii (kg) 265
Greutate, gata de funcționare (kg) 265
Greutate cu ambalaj (kg) 266
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Filtru rotund din poliester

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Curățarea automată a filtrului
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Reglare putere de aspirare
  • Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
  • Principiul măturării de deasupra capului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Utilizare in exterior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale acţionate pneumatic
  • Posibilitate de prindere Home Base
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G

Video

Domenii de intrebuintare
  • Centre de logistica
  • Parcari auto multietajate
  • Depozite si alte utilizari in spatii de interior
  • Complexuri hoteliere
  • Hale de productie
  • Parcari mici si zone de parcare
Accesorii
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