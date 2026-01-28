Подметальная машина KM 130/300 BAT

Промышленная подметальная машина с низким уровнем шума, работающая от аккумулятора, с трехколесным задним управлением. Для тяжелых работ в производстве строительных материалов и металлообработке, литейном производстве и других отраслях с интенсивным загрязнением.

Надежная, полностью гидравлическая, безэмиссионная промышленная подметальная машина KM 130/300 R Bp с питанием от аккумуляторной батареи подходит для экстремальных работ, например. в производстве строительных материалов и металлообработке или литейном производстве, а также во всех других грязеемких отраслях. Благодаря принципу совка надежно всасывается мелкий мусор и крупный мусор. Роликовая щетка автоматически приспосабливается к неровным поверхностям, а инновационная система подметания сводит износ к минимуму. Основная роликовая щетка может быть легко заменена без инструментов. Контейнер для отходов автоматически закрывается во время транспортировки. Два горизонтально установленных плоских складчатых фильтра обеспечивают чистый воздух в условиях сильной запыленности. Очистку фильтра можно выполнить нажатием кнопки с помощью высокоэффективного двойного скребка. Фильтр оптимально доступен и может быть легко заменен без использования инструментов. К двигателю также легко получить доступ. Основные функции удобно выбирать с помощью элементов управления благодаря концепции EASY Operation.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 130/300 BAT: Двойной скребок
Двойной скребок
Высокоэффективная очистка фильтра. Может управляться нажатием кнопки.
Подметальная машина KM 130/300 BAT: Плоский складчатый фильтр
Плоский складчатый фильтр
Удобное управление и хорошая доступность. Изготовлен из моющегося полиэстера. Долгий срок службы.
Подметальная машина KM 130/300 BAT: Концепция управления EASY Operation
Концепция управления EASY Operation
Очень простая операция. Короткие сроки обучения. Надежная защита от ошибочного срабатывания.
Гибкая система следов
  • Оптимальные результаты подметания.
  • Низкий износ щеток.
  • Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
  • Опорожнение отходов безопасно и легко.
  • Высокий контейнерный подъемник до 1,42 м.
Принцип сметания
  • Хороший прием мелких и крупных отходов.
  • Низкое рассеивание пыли.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Легко адаптируется к индивидуальным требованиям очистки.
  • Вторая боковая щетка доступна по запросу.
Полностью гидравлический тяговый привод и привод основного подметального ролика/боковой щетки
  • Очень низкие эксплуатационные расходы.
  • Нет износа.
  • Очень долговечный.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/кВт) 36 / 5
Макс. производительность по площади (м²/ч) 9100
Рабочая ширина (мм) 1000
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1300
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1550
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Бункер (л) 300
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 7
Площадь поверхности фильтра (м²) 5,5
Вес (с аксессуарами) (кг) 840
Масса рабочая (кг) 1300
Вес (с упаковкой) (кг) 840
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2150 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Ударопрочный бампер по периметру
Видео

Области применения
  • Заводы по переработке строительных материалов
  • Литейные заводы
  • Металлообрабатывающие заводы
  • Складские помещения
  • Строительные площадки
  • Металлургический и сталелитейный заводы
  • Заводы по переработке материалов
Принадлежности
