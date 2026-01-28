Подметальная машина KM 130/300 BAT
Промышленная подметальная машина с низким уровнем шума, работающая от аккумулятора, с трехколесным задним управлением. Для тяжелых работ в производстве строительных материалов и металлообработке, литейном производстве и других отраслях с интенсивным загрязнением.
Надежная, полностью гидравлическая, безэмиссионная промышленная подметальная машина KM 130/300 R Bp с питанием от аккумуляторной батареи подходит для экстремальных работ, например. в производстве строительных материалов и металлообработке или литейном производстве, а также во всех других грязеемких отраслях. Благодаря принципу совка надежно всасывается мелкий мусор и крупный мусор. Роликовая щетка автоматически приспосабливается к неровным поверхностям, а инновационная система подметания сводит износ к минимуму. Основная роликовая щетка может быть легко заменена без инструментов. Контейнер для отходов автоматически закрывается во время транспортировки. Два горизонтально установленных плоских складчатых фильтра обеспечивают чистый воздух в условиях сильной запыленности. Очистку фильтра можно выполнить нажатием кнопки с помощью высокоэффективного двойного скребка. Фильтр оптимально доступен и может быть легко заменен без использования инструментов. К двигателю также легко получить доступ. Основные функции удобно выбирать с помощью элементов управления благодаря концепции EASY Operation.
Особенности и преимущества
Двойной скребокВысокоэффективная очистка фильтра. Может управляться нажатием кнопки.
Плоский складчатый фильтрУдобное управление и хорошая доступность. Изготовлен из моющегося полиэстера. Долгий срок службы.
Концепция управления EASY OperationОчень простая операция. Короткие сроки обучения. Надежная защита от ошибочного срабатывания.
Гибкая система следов
- Оптимальные результаты подметания.
- Низкий износ щеток.
- Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
- Опорожнение отходов безопасно и легко.
- Высокий контейнерный подъемник до 1,42 м.
Принцип сметания
- Хороший прием мелких и крупных отходов.
- Низкое рассеивание пыли.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Легко адаптируется к индивидуальным требованиям очистки.
- Вторая боковая щетка доступна по запросу.
Полностью гидравлический тяговый привод и привод основного подметального ролика/боковой щетки
- Очень низкие эксплуатационные расходы.
- Нет износа.
- Очень долговечный.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/кВт)
|36 / 5
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|9100
|Рабочая ширина (мм)
|1000
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1300
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1550
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Бункер (л)
|300
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|7
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|5,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|840
|Масса рабочая (кг)
|1300
|Вес (с упаковкой) (кг)
|840
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2150 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Ударопрочный бампер по периметру
Видео
Области применения
- Заводы по переработке строительных материалов
- Литейные заводы
- Металлообрабатывающие заводы
- Складские помещения
- Строительные площадки
- Металлургический и сталелитейный заводы
- Заводы по переработке материалов