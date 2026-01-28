Надежная, полностью гидравлическая, безэмиссионная промышленная подметальная машина KM 130/300 R Bp с питанием от аккумуляторной батареи подходит для экстремальных работ, например. в производстве строительных материалов и металлообработке или литейном производстве, а также во всех других грязеемких отраслях. Благодаря принципу совка надежно всасывается мелкий мусор и крупный мусор. Роликовая щетка автоматически приспосабливается к неровным поверхностям, а инновационная система подметания сводит износ к минимуму. Основная роликовая щетка может быть легко заменена без инструментов. Контейнер для отходов автоматически закрывается во время транспортировки. Два горизонтально установленных плоских складчатых фильтра обеспечивают чистый воздух в условиях сильной запыленности. Очистку фильтра можно выполнить нажатием кнопки с помощью высокоэффективного двойного скребка. Фильтр оптимально доступен и может быть легко заменен без использования инструментов. К двигателю также легко получить доступ. Основные функции удобно выбирать с помощью элементов управления благодаря концепции EASY Operation.